José Antonio Kast: "Veo cada vez más, mayores posibilidades de que nosotros ganemos la primera vuelta"

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró tener la convicción de que “esta vez vamos a ganar” la carrera presidencial y criticó duramente al gobierno, en especial, al Presidente Gabriel Boric a raíz del caso ProCultura.

En entrevista con Emol, el presidenciable argumentó que “ahora tenemos un voto obligatorio, y tenemos un gobierno que tiene a Chile en un caos total. Hay una mala gestión, hechos de corrupción importantes y en el tema de la seguridad no hay una reacción eficaz y oportuna. Todo eso nos lleva a tener la convicción de que esta vez vamos a ganar“.

“Veo cada vez más, mayores posibilidades de que nosotros ganemos la primera vuelta, por -de nuevo- la determinación, la convicción, el plan de gobierno que estamos presentando, yo aspiro a eso, a ganar la primera vuelta y la segunda vuelta”, aseguró.

El candidato aseguró que todos los escenarios caóticos que ha ido planteando se cumplen, “porque la realidad es más fuerte que los discursos. En el tema de seguridad, nosotros veníamos hablando del control fronterizo en el año 2017, en el año 2021 y ahora tenemos un plan que es el Escudo Fronterizo, que está mucho más elaborado, tenemos muchos más conocimiento en temas de seguridad”.

Y, agregó que “tenemos un plan integral de Recuperación Territorial y ese lo hemos ido preparando, no solamente con los conocimientos propios, sino que hemos salido a mirar ejemplos de cómo se hace en Inglaterra, El Salvador, en Italia y Hungría. Hemos recorrido otros país con modelos distintos, pero de los cuales podemos recoger ciertas cosas”.

Sobre el Caso ProCultura, Kast comentó que “yo creo que esto puede llegar a convertirse en el mayor caso de corrupción que hayamos visto, porque toca al Presidente, su expareja, su círculo íntimo, toca a sus amigos, toca al partido del Presidente. Y de ahí vienen las ramificaciones donde cada uno trata que el otro sea responsable, que los gobernadores, que los alcaldes, que el gobierno anterior, todos niegan su relación”.

En relación a cómo afecta el caso ProCultura al Presidente Boric, indicó que “yo creo que sí claramente ya le está afectando y vemos cómo la adhesión al Presidente cae, además es como que no tuvieran conciencia de que les queda todavía poquito menos de un año de gobierno y no toman determinaciones. Una situación como la que ocurre en Economía le cuesta el cargo al ministro, información falsa al Parlamento, eso cuándo se había visto y él dice ‘pero bueno, fue transparente'”.