María Jaraquemada por lento avance de la agenda de Probidad y Transparencia: "Es lamentable porque estos casos no desaparecen"

“Va más lento de lo que uno quisiera y esperaría“, así evaluó María Jaraquemada, la abogada que presidió la Comisión para la Probidad y Transparencia mandatada por el Presidente Gabriel Boric tras estallar el caso Convenios, el avance de las recomendaciones que en 2023 entregó la instancia para regular la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.

Desde Chile Transparente, ente que era presidido por Jaraquemada, ya han realizado tres balances midiendo el porcentaje de cumplimientos de las 46 medidas. Hasta diciembre de 2024, detectaron una implementacion de un 51% de las propuestas, donde cambios estructurales como el Registro de Beneficiarios Finales se mantienen paralizados en el Congreso Nacional.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Jaraquemada señaló que “uno ve que al principio, quizás los primeros meses después de que se entregó este informe en agosto del 2023, probablemente hubo como un impulso mayor, pero con el tiempo se va ralentizando y yo creo que es lamentable porque al final estos casos no desaparecen“.

“De hecho, estamos viendo ahora cómo a través de las investigaciones empiezan a resurgir estos casos, tenemos más detalles, tenemos un diputado en prisión preventiva, otra diputada con arresto domiciliario, todo lo que sabemos del caso ProCultura. Entonces, yo creo que es imprescindible que tanto el Gobierno como el Congreso den respuestas con acciones a la ciudadanía de que efectivamente este tema les importa y de que no están disponibles para que vuelvan a ocurrir casos como los que estamos conociendo y eso yo creo que es lo que falta”, dijo.

En esa línea, afirmó que “efectivamente ha habido avances en algunos temas, por ejemplo, a través de la Ley de Presupuesto del año pasado y este año se establecieron mejores regulaciones para que no sea tan discrecional la firma de convenios o la entrega de recursos a fundaciones y corporaciones. Hay una serie de garantías, se pide que haya trayectoria previa, etcétera, pero eso son leyes que duran un año. Nosotros necesitamos un marco general más permanente”.

“Yo te diría que hay al menos unos cinco proyectos de ley en el Congreso que podrían mejorar sustancialmente la situación, no solo respecto de las corporaciones y fundaciones, sino que en general del combate a la corrupción y que lamentablemente la mayoría prácticamente no se ha discutido ni siquiera un día. Entonces, yo creo que ese es un problema y muestra que está faltando mayor voluntad política en esa materia”, añadió.

Sobre el proyecto de registro de beneficiarios finales, indicó que: “Está en el Senado, ingresó, si no me equivoco, en diciembre del 2023. Tuvo urgencia durante mucho tiempo y la verdad es que se ha discutido en una sola sesión. Entonces, el avance es tranquilamente nulo y es un proyecto de ley que contribuiría sustancialmente a la lucha contra la corrupción“.

“No solo, como te decía, en el ámbito de las corporaciones y fundaciones, pero también en muchos otros ámbitos, porque ayuda a detectar con mayor facilidad el lavado de activos, cuando hay empresas fachadas, ya sea para fraude tributario o para tapadera del crimen organizado. Entonces, es una medida que se podría decir que sirve de modo integral en la lucha contra la corrupción y lamentablemente, claro, ha tenido muy poco alcance”, cuestionó.

Finalmente, consultada respecto a la preocupación de que estos proyectos no vean la luz antes de que finalice el periodo de la actual administración, la abogada respondió que “en año electoral vamos a ver muchas promesas, vamos a ver a veces muchas señales y dilaciones, pero aquí hay que demostrar con hechos y con acciones concretas. Y hay una oportunidad, hay proyectos de ley que han sido recomendados, no solo de la comisión que somos cinco personas que hicimos recomendaciones unánimes, sino que vienen de recomendaciones de organismos internacionales, vienen de la experiencia comparada, etcétera”.

“Entonces, yo creo que las personas ya no quieren más, porque eso lo dicen en muchas encuestas y en muchos estudios, no quieren más propuestas, no quieren más promesas, lo que quieren es ver acciones concretas y acá hay una oportunidad en el último año legislativo de acelerar esta agenda y de mostrar acciones concretas cuando vayan a pedir el voto a los ciudadanos“, cerró.