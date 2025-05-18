¿Octavo fracaso opositor? Futuro de la AC contra Durán tambalea por indecisión DC y Demócratas

“Esperamos que no se sumen al Gobierno”, es parte del llamado que realizaron desde Chile Vamos, ad portas de que se decida el futuro de la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, a las bancadas parlamentarias de la Democracia Cristiana y el Partido Demócratas.

El libelo, que busca hacer valer responsabilidades políticas por los dos fallecidos en el encuentro entre Colo-Colo y Fortaleza, muy probablemente será evacuado este lunes con informe positivo desde la comisión revisora -donde hay mayoría opositora- hacia el pleno de la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas que, en su caso, dirimirá su viabilidad a partir de las 10:00 horas de este martes.

Si bien la derecha ingresó el texto con la seguridad de que los comités parlamentarios de oposición respaldarían en bloque sus fundamentos para evitar que éste se convirtiera en el octavo fracaso acusatorio, dicha confianza se ha ido disipando. Y es que, a menos de 48 horas de que se pronuncie la Cámara Baja, la derecha resiente anuncios de ausencias junto a descuelgues, mientras que desde el denominado centro político aún no notifican su postura final.

En concreto, ya no contarían con votos de Paula Labra (independiente-RN), Joaquín Lavín (ex UDI), Andrés Joaunnet (Amarillos) ni Enrique Lee (Independiente), y temen que otros parlamentarios del sector sucumban a la férrea defensa que emprendieron alcaldes de Chile Vamos en favor de Durán.

De hecho, el jefe comunal de Santiago, Mario Desbordes, reiteró éste sábado sus argumentos: “Mi experiencia, por lo menos, en muchos eventos, es que es una persona que trabaja muy bien y hace lo que corresponde y todo lo que puede con sus limitadas capacidades“.

En esa línea, afirmó que “es llamativo que la mayoría de los alcaldes de oposición estamos apoyando al delegado, que el alcalde de Macul (cercano a republicanos) en la Comisión de Deportes expresamente lo apoyó, así que yo espero que se rechace“.

“Centro político” en reflexión

Hasta hace un par de semanas, desde Demócratas estaban llanos a concurrir favorablemente con sus votos. Sin embargo, la buena evaluación que tiene la diputada Erika Olivera, quien incluso le deseó “buena suerte” al delegado presidencial, sería clave para dar un paso atrás en la arremetida.

Joanna Pérez, jefa de bancada, indicó: “Nosotros creemos que existen responsabilidades políticas, administrativas y otras que investigan la justicia. Cada uno debe ejercer su rol”.

“Nosotros vamos a considerar también la opinión de nuestra diputada Erika Olivera que es representante en materia de deporte en la comisión, pero que además es de la Región Metropolitana y, por lo tanto, lo que importa es que de aquí en adelante las instituciones funcionen, que se asuman esas responsabilidades pero, por sobre todo, que en eventos deportivos nunca más volvamos a tener víctimas fatales”, afirmó.

En el caso de la falange, si bien existe un juicio crítico de la gestión de Durán que se agudizó luego de que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, resaltara la ex militancia democracristiana de Alberto Larraín -fundador de ProCultura-, pero afirman que su decisión no será guiada por ánimos “revanchistas” y que las posteriores disculpas de la tienda sirvieron para “bajar los ánimos”.

El jefe de bancada DC, Héctor Barría, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que aunque cuentan con miembros independientes, actuarán como bloque. “Estamos buscando la manera de actuar de manera unitaria. Creemos que hay algunos antecedentes de la acusación que tienen ciertos fundamentos pero también, por supuesto, esperamos la defensa correspondiente por parte del delegado Durán”, declaró.

“Hemos visto un nuevo ministerio donde los delegados le echan la culpa al ministerio, después le echan la culpa a Carabineros. En segundo lugar, es que el gobierno ha tenido varias situaciones desafortunadas en las cuales eluden su responsabilidad. Y, hemos dado por superado la situación donde la presidenta del Frente Amplio quiso hacer una mañosa relación del fundador de ProCultura con la Democracia Cristiana”, resumió.

Así, la bancada DC e independientes se reunirá este lunes por la tarde, entre trabajo de comisiones, para concordar una postura y, posiblemente, entregar un pronunciamiento a eso de las 17 o 18 horas.

Frente a dicho escenario, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, realizó un llamado a no ceder a la presiones. “Tenemos la convicción de que esta es una AC que se basa en antecedentes sólidos y esperamos que quienes han dicho, precisamente desde la DC, que están disponibles a aprobar la acusación no se dejen presionar a última hora, como lamentablemente lo han hecho muchas veces”, sostuvo.

“Fueron fuertemente atacados, ninguneados, por la presidenta del Frente Amplio, ellos dieron su declaración, dijeron que estaban a favor, y esperemos que no ocurra lo que lamentablemente suele ocurrir que es que al final del día terminan siendo presionados y cambiando su voto pocas horas antes de la votación”, aludió.

El delegado metropolitano, en tanto, se mantuvo este fin de semana coordinando la 18ª Maratón de Santiago donde fue requerido por alguna autocrítica. “Hay que esperar todavía todos los procesos administrativos y judiciales“, respondió.

“Sin perjuicio de lo cual nos asiste la convicción de que la acusación constitucional no tienen fundamento jurídico y, segundo, de que la delegación presidencial ha trabajado con responsabilidad, con profesionalismo, proactivamente y hemos hecho todo lo que está en la ley para efectos de resguardar éste y todos los eventos masivos en la región”, añadió.