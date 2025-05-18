Papa León XIV arremete contra excesos del capitalismo en su primera misa

Diez días después de su elección, Robert Francis Prevost confirmó la orientación de social que pretende dar a su pontificado, presente en el nombre que eligió en honor a León XIII (1878-1903), padre de la doctrina social de la Iglesia quien denunció la explotación de la clase obrera a finales del siglo XIX.

“En nuestro tiempo, vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres“, criticó el primer papa estadounidense.

Recalcó su “gratitud”, insistió en la “unidad” de la Iglesia y abogó por la “caridad”, en lugar de “atrapar a los demás con el sometimiento, con la propaganda religiosa o con los medios del poder”.

Durante su primera semana como papa ya había aprovechado sus audiencias para lanzar sus primeros llamamientos, desde la liberación de periodistas encarcelados o proponiendo mediación a beligerantes de todo el mundo. A un grupo de diplomáticos les pidió luchar contra “las desigualdades mundiales” y “las condiciones de trabajo indignas”.

Celebración

Durante una misa rica en ritos y símbolos, custodiada por un importante dispositivo de seguridad, León XIV recibió los emblemas papales: el palio, una prenda que pende de los hombros y luce sobre la casulla, y el anillo del pescador, que se forja de manera especial para cada pontífice, y debe ser destruido a la muerte del mismo.

Antes de dar inicio a la celebración religiosa, el líder de mil 400 millones de católicos salió a la plaza de San Pedro a saludar a la multitud, que aplaudía a su paso, ondeando banderas e inmortalizando el momento con sus celulares. A la misa asistieron la presidenta peruana, Dina Boluarte, y sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña.

Entre los demás invitados destacados figuraban el nuevo jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz; el presidente israelí, Isaac Herzog; los reyes de España, Felipe y Letizia, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con quien se reuniría al término de la ceremonia.