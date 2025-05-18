Diario y Radio Universidad Chile

Papa León XIV arremete contra excesos del capitalismo en su primera misa

Durante su primera semana como papa ya había aprovechado sus audiencias para lanzar sus primeros llamamientos, desde la liberación de periodistas encarcelados o proponiendo mediación a beligerantes de todo el mundo.
  • 18-05-2025

Diez días después de su elección, Robert Francis Prevost confirmó la orientación de social que pretende dar a su pontificado, presente en el nombre que eligió en honor a León XIII (1878-1903), padre de la doctrina social de la Iglesia quien denunció la explotación de la clase obrera a finales del siglo XIX.

“En nuestro tiempo, vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres“, criticó el primer papa estadounidense.

Recalcó su “gratitud”, insistió en la “unidad” de la Iglesia y abogó por la “caridad”, en lugar de “atrapar a los demás con el sometimiento, con la propaganda religiosa o con los medios del poder”.

Durante su primera semana como papa ya había aprovechado sus audiencias para lanzar sus primeros llamamientos, desde la liberación de periodistas encarcelados o proponiendo mediación a beligerantes de todo el mundo. A un grupo de diplomáticos les pidió luchar contra “las desigualdades mundiales” y “las condiciones de trabajo indignas”.

Celebración

Durante una misa rica en ritos y símbolos, custodiada por un importante dispositivo de seguridad, León XIV recibió los emblemas papales: el palio, una prenda que pende de los hombros y luce sobre la casulla, y el anillo del pescador, que se forja de manera especial para cada pontífice, y debe ser destruido a la muerte del mismo.

Antes de dar inicio a la celebración religiosa, el líder de mil 400 millones de católicos salió a la plaza de San Pedro a saludar a la multitud, que aplaudía a su paso, ondeando banderas e inmortalizando el momento con sus celulares. A la misa asistieron la presidenta peruana, Dina Boluarte, y sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña.

Entre los demás invitados destacados figuraban el nuevo jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz; el presidente israelí, Isaac Herzog; los reyes de España, Felipe y Letizia, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con quien se reuniría al término de la ceremonia.

