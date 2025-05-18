Diario y Radio Universidad Chile

Pedro Pascal por políticas migratorias de Donald Trump: "Yo mismo fui un refugiado"

El actor chileno, quien actualmente se encuentra promocionando su nueva película, "Eddington", además instó a los artistas a no dejarse amedrentar: "Que se vayan a la mier… las personas que están tratando de asustarlos".

Un llamado a actuar sin miedo. Eso fue parte del pronunciamiento del chileno, Pedro Pascal, en el contexto de la 78° edición del Festival Internacional de Cine de Cannes y de la presentación de su nueva película, “Eddington”.

La cinta, dirigida por el destacado director Ari Aster (“Middsommar”, “Hereditary”) está ambientada en un pequeño pueblo del estado de Nuevo México, durante la pandemia del Covid 19 y ha llamado la atención por su lectura del Estados Unidos actual.

Justamente, requerido sobre el momento en que se encuentra dicho país, específicamente sobre las políticas migratorias de Donald Trump,  el actor reconoció “no estar lo suficientemente informado” sobre el tema, pero sí recalcó que desea “que las personas estén seguras y protegidas”

Still de la película "Eddington", protagonizada por Joaquín Phoenix y Pedro Pascal.

“Soy migrante, mis padres son refugiados chilenos, yo mismo fui un refugiado. Escapamos de una dictadura y fui privilegiado al crecer en Estados Unidos, luego de estar asilado en Dinamarca. Si no fuera por eso, no sé qué nos habría pasado. Así que apoyo esas protecciones siempre”, dijo.

Asimismo, consultado sobre si teme posibles represalias por aparecer en películas como “Eddington”, Pascal afirmó que “el miedo es la forma en que ellos ganan” e instó a otros artistas a que “sigan contando historias”.

“Sigan expresándose y sigan peleando y siendo quienes son. Que se vayan a la mierda las personas que están tratando de asustarlos y peleen de vuelta. Esta es la forma perfecta de hacerlo, contando historias. No los dejan ganar”, cerró.

