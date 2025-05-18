Reforma al Sistema de Admisión Escolar: diputados y expertos cuestionan decisiones del Mineduc

El Sistema de Admisión Escolar (SAE), implementado hace cinco años en nuestro país, buscaba reducir la segregación escolar y garantizar un acceso más equitativo a la educación permitiendo que las familias elijan las escuelas de su preferencia. Sin embargo, un nuevo estudio del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) evidenció que el 64% de los encuestados tiene una mala impresión de su funcionamiento.

En abril, la Mesa Técnica del SAE emitió un informe con recomendaciones para optimizar el sistema. Estas propuestas incluyeron la reposición de mecanismos de selección para liceos de alta exigencia y otros establecimientos que lo deseen, ampliando lo permitido por la Ley de Inclusión.

El viernes pasado, el Ministerio de Educación presentó las indicaciones ingresadas a través del proyecto de ley que modifica la Ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales en cuanto al proceso de admisión escolar. Lo anterior, generó sorpresa, ya que solo una pequeña parte de las recomendaciones de la Mesa Técnica fueron incluidas.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, María Teresa Romero, directora de la fundación Escuelas Abiertas, expresó su preocupación por las indicaciones del Mineduc, pues “no consideran lo recomendado por la Mesa Técnica y no rescata lo más importante, que es el desempeño académico, el esfuerzo de los niños”.

Por su parte, Cristian Cabalin, académico de nuestra casa de estudios y miembro de la Mesa Técnica, señaló que las directrices “no son completamente literales las indicaciones que se presentaron, pero sí mantienen el espíritu de mejorar el Sistema de Admisión Escolar, introduciendo mecanismos de mayor flexibilidad y también la posibilidad de selección en el caso de los colegios de alta exigencia”.

En su informe, la comisión propuso que estos establecimientos pudieran seleccionar hasta el 80% de sus estudiantes. No obstante, el Ejecutivo optó por reducirlo a un 60%, asegurando que al menos el 40% de dichas vacantes sean asignadas a estudiantes prioritarios.

“Creemos que es insuficiente y que nosotros proponemos que sea un 100% que tengan la libertad los colegios de poder seleccionar a sus estudiantes según desempeño académico”, criticó María Teresa Romero.

Cabalin, en cambio, consideró que la reducción “no es una diferencia tan significativa” de acuerdo a las simulaciones que observaron en la Mesa. “Sin embargo, no representa el acuerdo que se adoptó a través de su informe, que propuso un 80% de selección para la escuela de alta exigencia académica”, precisó.

Además, la recomendación de priorizar el rendimiento académico de los estudiantes no se encuentra en las indicaciones del Ejecutivo. Bajo esa misma línea, Romero sostuvo que “no incorporar esta priorización voluntaria de postulantes que provengan del 5% superior de notas de su curso, es lamentable, porque es no hacerse cargo de un valor fundamental que es que queremos que los niños se esfuercen y que sean premiados por ese esfuerzo”.

La directora de la fundación Escuelas Abiertas y profesora de inglés, enfatizó que el SAE “obliga a las familias a quedarse en opciones que no están de acuerdo en enviar a sus hijos, pero finalmente son las únicas alternativas”. Por lo mismo, para Romero es necesario “mayor flexibilidad, incorporar el mérito y que las familias puedan tener la opción real de poder postular a sus hijos en colegios en donde sus niños realmente aprendan”.

El académico de la Universidad de Chile reconoció que la “disminución en la segregación escolar ha sido leve” sin embargo, insistió en que “hay que seguir trabajando en su materialización, porque un sistema más integrado permite que haya justamente un fortalecimiento de la democracia a largo plazo”.

“Efectivamente el SAE no ha logrado todavía reducir la enorme segregación que había en el sistema escolar chileno, pero ha dado pasos en esa dirección y hay que seguir acompañando esos pasos”, concluyó.

Fallas en el sistema

El diputado e integrante de la Comisión de Educación, Stephan Schubert (Republicano), expresó su preocupación respecto a esta situación. “Es decepcionante notar que, aunque se han convocado múltiples mesas técnicas y se han escuchado las voces de destacados expertos, el ministerio ha decidido ignorar gran parte de las propuestas presentadas“.

“Es un ciclo repetitivo donde parece que las opiniones de los técnicos quedan relegadas a un segundo plano. Esperamos que, en los próximos meses, el Gobierno tome en serio las recomendaciones de quienes realmente conocen el tema”, afirmó Schubert.

A su vez, la parlamentaria que también integra la Comisión de Educación, Marcia Raphael (RN), hizo hincapié en las críticas que enfrenta el sistema desde su implementación en 2016. En relación con la posibilidad de reintroducir mecanismos de selección señaló que “es esencial que se base en criterios claros y justos, asegurando que las instituciones cumplan con condiciones necesarias, como la garantía de cupos para estudiantes prioritarios”.

La diputada, Sofía Cid (Republicana), también se pronunció sobre el impacto del SAE en la educación pública, argumentando que “la experiencia del sistema ha dejado a muchos colegios emblemáticos al borde del colapso“.

“Aunque valoramos la opción de permitir nuevamente la selección en los colegios de excelencia, limitarla solo a estos establecimientos y al 60% resulta insuficiente. Necesitamos encontrar maneras más efectivas de fortalecer nuestra educación pública y recompensar el mérito académico”, agregó.

Se espera que, en el curso de la discusión legislativa se logre avanzar hacia un sistema educativo más justo y eficaz, enfatizaron los congresistas.