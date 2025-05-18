Subsecretario de Pesca: "El Ejecutivo no quiere que el resultado de la ley sea el cierre de Pacific Blu"

Luego de los cuestionamientos que recibió a partir de la entrega de un dato erróneo a la comisión mixta de fraccionamiento pesquero en relación a la captura de merluza común, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, defendió la legitimidad de la ley y dejó en ascuas su eventual salida de la cartera luego de superada la crisis.

En entrevista con La Tercera, Salas explicó que “la información que se entregó al Senado fue un dato específico desactualizado. Y con eso, quiero también abordar la cuestión de si es una información falsa o dolosamente entregada. Por esa razón, se le volvió a mostrar a los parlamentarios la información que corresponde a un informe de Sernapesca, que se llama control cuota, del 5 de septiembre del año 2024, que es coincidente con el momento en que ingresa a la Cámara el proyecto. Por lo tanto, lo que ocurrió es que hubo una elaboración de insumos, de presentaciones, que incluyeron ese dato”.

“Esto fue un error que no queremos minimizar. En el debate legislativo es muy importante ser muy precisos con la entrega de información y, por eso, lo que hemos hecho en aras de la transparencia es aprovechar el mismo espacio legislativo para clarificar esta información”, agregó el subsecretario.

En esa línea, el también abogado defendió que “hemos discutido esta ley pesquería por pesquería, territorio por territorio, todo frente a las cámaras de televisión y entregando datos de fuentes abiertas que pueden ser validadas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se observa un error, es posible rápidamente hacer un cuestionamiento de ese dato y entregar una información aclaratoria”.

“En el proceso legislativo del fraccionamiento que actualmente nos rige, no hubo en el Parlamento una discusión pesquería por pesquería ni territorio por territorio, sino que hubo un espacio afuera del Parlamento donde no había cámaras, donde no tenemos certeza de todos los que participaron y definieron un acuerdo que después fue validado por el Parlamento”, dijo.

Así, sostuvo férreamente que: “No tengo ninguna duda que esta ley es legítima (…) Hay que distinguir las conversaciones: una es cómo logramos construir una propuesta capaz de generar amplios consensos, y otra, de la que el Ejecutivo es más responsable. El Ejecutivo no quiere que el resultado de la Ley de Fraccionamiento sea el cierre de una planta en el Biobío como la de Pacific Blu. Esa no es una consecuencia que consideramos deseable. Y, por lo tanto, teniendo la necesidad de generar equidad y asegurar el empleo en el Biobío, vamos a intentar buscar salidas intermedias”.

Consultado si presentó su renuncia ante el Presidente Gabriel Boric, Salas respondió que “los subsecretarios, los ministros, tenemos una renuncia disponible desde el primer día que somos nombrados. La evaluación que hace la autoridad puede ser en cualquier momento y, por lo tanto, sería redundante responder a esa pregunta”.

Y ante la pregunta de si saldrá de la cartera una vez pase la crisis, el subsecretario afirmó que “la Presidencia de la República o el ministro siempre van a tener la posibilidad de considerar hacer efectiva la responsabilidad política”.