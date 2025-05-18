“Tenemos un porcentaje de inactividad muy alto”: expertos en alerta por la poca actividad física en menores de edad

Cifras preocupantes para las autoridades y expertos en el área de la salud entregó la reciente Encuesta Nacional de Actividad Física en Chile. El sondeo reveló que, entre los 5 y 17 años, sólo el 26,4% de los niños y adolescentes (NNA) en nuestro país son activos físicamente, mientras que la población mayor de 18 años encuestada lo es en un 44,9%.

En el caso de los menores de edad, inquieta que en el contexto escolar solo 2 de cada 10 NNA son activos o parcialmente activos, es decir, que realizan al menos 60 minutos de actividad física tres o más días a la semana, de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

“Estamos al debe todavía en la promoción de actividad física, pero lo más importante y categórico es que, en el fondo, a nivel escolar tenemos un porcentaje de inactividad muy alto”, comentó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile el miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría, Juan Bolbaran, magíster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva.

El pediatra apunta por sobre todo a la falta de políticas públicas que promuevan la actividad física en menores de edad. “El 80% del tiempo de un niño es en la escuela. Bajo esa premisa, si no tienes una política de generación de espacios, en este caso sería de 60 minutos diarios de actividad física a nivel escolar, obviamente va a generar un porcentaje de inactividad muy alto en la población infantil”, indicó.

Juan Bolbaran también plantea que si la población adulta también está al debe en tiempo dedicado a la actividad física, eso se va a traspasar culturalmente a los menores de edad. Pero entre otros factores, también releva el uso constante de tecnología como un distractor que impide lograr los niveles recomendados.

“Los niños están dedicando cada vez más tiempo al uso de pantallas y eso también obviamente va en directo perjuicio de la actividad física. Si los padres no promueven actividad física versus el uso de pantalla, obviamente tampoco tenemos modelos, figuras, que nos permitan sacar de este círculo de inactividad a la población infantil”, reflexionó

Misma postura con la que coincidió el pediatra broncopulmonar y subdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, Guillermo Zepeda. “Esa hora en que los niños no están haciendo educación física o no están haciendo actividad deportiva en general, lo ocupan para otras cosas, por ejemplo, para entretenerse mirando pantallas, usando internet, jugando juegos online”, explicó.

“Ese tipo de actividad no va a representar un bienestar ni emocional ni físico para estos niños que están creciendo”, recalcó el experto.

Bolbaran en tanto recuerda los beneficios de la actividad física desde temprana edad. “Los beneficios están ampliamente demostrados que son multi impacto o multisistémico. En el sentido de que tienes impacto no solamente en las cualidades fisiológicas, sino que además de eso tiene un gran impacto en un tema muy preponderante que es la salud mental y genera finalmente cohesión social, integración social y disminución de enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro”, indicó.

Avanzar en medidas que faciliten el deporte

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, reconoció que “son cifras ciertamente preocupantes, por ello es que nos estamos ocupando de crear condiciones para la práctica física a lo largo del país”.

Así, el secretario de Estado valoró la mejora en infraestructura deportiva escolar rural en 12 regiones del país y el trabajo realizado para potenciar la realización de los Juegos Deportivos Escolares. Lo último, de acuerdo con el doctor Juan Bolbaran, ha sido una de las medidas positivas en la línea de mejorar los índices de actividad física en la población infantil.

“Tiene que haber dinámicas de integración activa, que en el fondo son tratar de acercar y de promocionar la actividad física tanto a nivel urbano como como rural”, señaló el especialista.

“Los Juegos Deportivos Escolares han sido, en mi visión, un éxito como iniciativa. Porque congregan en las 16 regiones una gran cantidad de niños haciendo deporte. Eso se puede traspasar a la población infantojuvenil de una forma mucho más tangible”, complementó el doctor Bolbaran.

En tanto, el jefe de carrera de Pedagogía en Educación Física de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Sergio Toro, planteó un trabajo integral para mejorar las cifras.

“Lo que nosotros queremos proponer desde la Universidad precisamente es un modelo distinto, un modelo que de alguna manera tensiona las bases de relación social y cultural. Es decir, si yo como escuela o como educación no contemplo una perspectiva cultural donde la vida activa es saludable, porque no es cualquier vida activa, es la vida activa saludable, lo que implica también el descanso, la alimentación, la equidad, las relaciones sociales, difícilmente un aspecto de eso, como es la actividad física, va a mejorar, porque esto no es solo de una propiedad particular”, sostuvo.