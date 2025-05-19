Alcaldes de la RM exigen al Presidente Boric renegociar contratos eléctricos con las empresas generadoras

Alcaldes y alcaldesas de diversas comunas de la Región Metropolitana se reunieron la mañana de este lunes en el frontis del Palacio de La Moneda para respaldar la campaña ciudadana impulsada por la Fundación Energía Para Todos, que busca una rebaja urgente en las tarifas eléctricas a través de la renegociación de contratos con las empresas generadoras.

La iniciativa, que hasta la fecha reunió más de diez mil firmas ciudadanas, fue presentada mediante una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la que se solicita abrir un proceso de diálogo con las generadoras. El escrito denuncia que las tarifas subieron un 63% en la región y podrían alcanzar un 78% en julio, afectando gravemente a las familias más vulnerables.

“Estamos en un contexto donde la tarifa eléctrica va a subir nuevamente en un 7% en julio, lo que acumula un 70% de alza a nivel nacional, un golpe tremendo para las familias de Chile y no vemos respuestas desde el Ministerio de Energía”, advirtió Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de Fundación Energía Para Todos.

Piedra explicó que el 70% del valor de la cuenta de luz corresponde al pago de contratos antiguos, muchos de ellos firmados entre 2006 y 2014, que no reflejan la actual matriz energética del país, que en la actualidad en su mayor parte es renovable.

“Pagamos contratos eléctricos que son indiferentes de cómo se genera la energía. Aunque tengamos más paneles solares o torres eólicas, eso no se traduce en una baja en la cuenta de la luz”, agregó.

A su vez, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, fue enfático en denunciar la desigualdad del sistema actual. “Hoy día nuestro país es el que paga la luz más cara de toda Latinoamérica. Es una vergüenza. Las familias deben decidir entre pagar la luz o comprar medicamentos”, señaló.

“El llamado que hacemos al Presidente es a sentarse con las generadoras y renegociar contratos justos, como ya lo han hecho países como Colombia”, agregó el jefe comunal.

Tamayo también criticó la implementación del subsidio eléctrico, que solo benefició a 2,2 millones de los 4,7 millones de hogares proyectados. “El trámite fue tan engorroso que muchas personas prefirieron no postular. El Estado sabe dónde viven las personas con menos recursos, no se justifica establecer barreras de entrada para acceder a un derecho básico”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, comparó a las generadoras con las AFP, acusándolas de lucrar con un servicio esencial. “Las generadoras eléctricas son las AFP de la electricidad. Nos parece inaceptable que las cuentas hayan subido un 70% y que el Ministerio de Energía no esté renegociando las tarifas”, declaró.

Los alcaldes anunciaron que el próximo 30 de mayo regresarán a La Moneda para entregar formalmente la carta respaldada por la ciudadanía, insistiendo en la urgencia de una solución estructural.