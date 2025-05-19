Barrios y Garin ya tienen programación para el debut en qualy de Roland Garros

El próximo domingo 25 de mayo arrancará el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y que ya tiene asegurado a dos chilenos, como son Alejandro Tabilo (61° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (150°).

Pero este lunes comenzó la qualy, donde Tomás Barrios (110°) y Cristian Garin (122°) buscarán sumarse a “Jano” y “Nico” en el main draw del major parisino. Y ambos ya tienen programación para hacer sus estrenos este martes en la etapa previa.

El primero en ver acción será el chillanejo, quien fue programado para el primer turno del court 6 para enfrentar al local Luka Pavlovic (219°), por lo que el cotejo iniciará a las 4:00 horas chilena.

Después de ese duelo, saldrá a la pista “Gago”, quien viene de ganar dos torneos Challenger consecutivos. El “Tanque” se medirá también a un jugador local, el francés Harold Mayot (153°), a eso de las 06:00 horas aproximadamente.

Consignar que Barrios y Garin deben ganar tres partidos en la qualy para intentar acompañar a sus compatriotas Tabilo y Jarry en el cuadro principal de Roland Garros.