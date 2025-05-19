Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de marzo de 2026


Barrios y Garin ya tienen programación para el debut en qualy de Roland Garros

Los chilenos se estrenarán este martes en la etapa previa con el objetivo de avanzar y llegar al cuadro principal del segundo Grand Slam de la temporada, donde ya están asegurados Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry.

Deportes

El próximo domingo 25 de mayo arrancará el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y que ya tiene asegurado a dos chilenos, como son Alejandro Tabilo (61° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (150°).

Pero este lunes comenzó la qualy, donde Tomás Barrios (110°) y Cristian Garin (122°) buscarán sumarse a “Jano” y “Nico” en el main draw del major parisino. Y ambos ya tienen programación para hacer sus estrenos este martes en la etapa previa.

El primero en ver acción será el chillanejo, quien fue programado para el primer turno del court 6 para enfrentar al local Luka Pavlovic (219°), por lo que el cotejo iniciará a las 4:00 horas chilena.

Después de ese duelo, saldrá a la pista “Gago”, quien viene de ganar dos torneos Challenger consecutivos. El “Tanque” se medirá también a un jugador local, el francés Harold Mayot (153°), a eso de las 06:00 horas aproximadamente.

Consignar que Barrios y Garin deben ganar tres partidos en la qualy para intentar acompañar a sus compatriotas Tabilo y Jarry en el cuadro principal de Roland Garros.

