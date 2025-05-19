Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de marzo de 2026


Comisión revisora aprueba acusación constitucional contra el delegado Durán

Los diputados que respaldaron el libelo fueron Agustín Romero (Republicanos), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Juan Fuenzalida (UDI). La acción solo contó con el voto en contra de Patricio Rosas (FA).

Los diputados que respaldaron el libelo fueron Agustín Romero (Republicanos), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Juan Fuenzalida (UDI). La acción solo contó con el voto en contra de Patricio Rosas (FA).

Política

La comisión revisora de la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se pronunció de manera favorable sobre la procedencia del libelo.

Este lunes, por cuatro votos a favor y uno en contra, la instancia recomendó aprobar el libelo acusatorio, el cual fue presentado por parlamentarios de oposición tras el fallecimiento de dos jóvenes en el Estadio Monumental.

Los diputados que aprobaron la procedencia del escrito fueron Agustín Romero (Republicanos), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Juan Fuenzalida (UDI). La acción solo contó con el voto en contra de Patricio Rosas (FA).

De esta forma, el diputado Fuenzalida será quien deberá presentar este martes el informe ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando se discuta sobre la admisibilidad de la acusación constitucional contra Durán.

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Kast viaja a Miami para asistir a cumbre Shield of the Americas: cena con Marco Rubio cerrará su agenda
post-title
Boric defiende la negociación colectiva ramal y acusa a la derecha de “obstruir” avances laborales
post-title
Montes por quiebre Boric-Kast: "Lamento que un presidente entrante genere una situación que se podría haber evitado"
post-title
Tras IPC de febrero, Grau destaca cifra de inflación: "Es el valor más bajo desde el 2020"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X