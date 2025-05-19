Comisión revisora aprueba acusación constitucional contra el delegado Durán

La comisión revisora de la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se pronunció de manera favorable sobre la procedencia del libelo.

Este lunes, por cuatro votos a favor y uno en contra, la instancia recomendó aprobar el libelo acusatorio, el cual fue presentado por parlamentarios de oposición tras el fallecimiento de dos jóvenes en el Estadio Monumental.

Los diputados que aprobaron la procedencia del escrito fueron Agustín Romero (Republicanos), Gastón Von Mühlenbrock (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Juan Fuenzalida (UDI). La acción solo contó con el voto en contra de Patricio Rosas (FA).

De esta forma, el diputado Fuenzalida será quien deberá presentar este martes el informe ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando se discuta sobre la admisibilidad de la acusación constitucional contra Durán.