Foco en medidas anticorrupción: la petición inicial del oficialismo para la última Cuenta Pública

Quedan poco menos de dos semanas para la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric. Y, mientras el Gobierno trabaja en el diseño del mensaje, desde las filas oficialistas comienzan a elevar peticiones respecto a las prioridades.

En medio de los nuevos antecedentes del caso ProCultura, toma fuerza la idea de convertir en un eje principal del discurso la agenda de Probidad y Transparencia que impulsó el Gobierno tras el caso Fundaciones. Todo, en pos de mostrar una actitud proactiva desde el Ejecutivo y no extender las consecuencias de este caso hasta el punto que impacte en la carrera presidencial para el oficialismo.

No obstante, ha sido la propia abogada María Jaraquemada, expresidenta de la comisión que entregó 46 recomendaciones para regular la relación entre las fundaciones privadas sin fines de lucro y el Estado, quién alertó sobre el lento avance de éstas medidas. “Con el tiempo se va ralentizando y yo creo que es lamentable porque al final estos casos no desaparecen“, dijo este fin de semana a Radio y Diario Universidad de Chile.

Hasta diciembre de 2024, desde Chile Transparente detectaron una implementacion de un 51% de las propuestas en diferentes grados. Sin embargo, cambios estructurales como el Registro de Beneficiarios Finales se mantienen paralizados en el Congreso Nacional.

Al respecto, la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con ésta agenda. “A la fecha, casi un 60% de las medidas ya están terminadas o con algún grado de avance y a propósito de esa agenda se han impulsado distintos proyectos de ley que tienen que ver con compras públicas, el proyecto de ley que establece un estatuto de protección al denunciante, un Registro Nacional de Beneficiarios Finales, el proyecto de ley del Lobby 2.0, de Transparencia 2.0, de Integridad Municipal”, sostuvo.

“Es decir, una cartera donde hay algunos proyectos que han avanzado, hay otros que se han demorado un poco más, como es propio de la discusión dentro del Congreso, pero que dan cuenta de la importancia y el rol que le entrega a este gobierno a esta agenda”, defendió.

Requerida al respecto, Etcheverry indicó que: “Por ningún motivo eso (ProCultura) va a opacar, la Cuenta Pública es un espacio donde se da cuenta del trabajo de gobierno, de las acciones de gobierno que son muchas en materia social, económica, de seguridad que están avaladas por datos que es donde está el esfuerzo del gobierno donde hemos trabajado incansablemente y respecto de este caso en particular creo que hemos sido bien enfáticos”.

Socialistas piden urgencia a mociones parlamentarias

Es bajo ese contexto que hasta el Palacio de La Moneda llegaron durante este mediodía diputados y diputadas de la bancada del Partido Socialista. Por alrededor de una hora se reunieron con la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, para pedir depositar urgencia a los proyectos anticorrupción que son de autoría del sector.

Uno de ellos, por ejemplo, el proyecto que pone “fin al secreto bancario del poder” que permitiría acceder a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sin orden judicial ni restricciones a la información financiera de parlamentarios, ministros, alcaldes, fiscales, jueces, generales, notarios y directores de empresas públicas.

“Después del caso Hermosilla y Fundaciones, ya no hay excusas. La corrupción no se enfrenta con discursos, se enfrenta con decisiones y este proyecto va al centro del problema. No puede ser que a la gente se le fiscalice hasta para un bono, pero las autoridades sigan amparadas por el secreto bancario”, dijo el diputado Daniel Manouchehri.

En tanto, el jefe de bancada, Juan Santana, señaló: “Que el Presidente de la República entregue anuncios en el marco de la Cuenta Pública que lleva adelante el Ejecutivo con temas relacionados con la probidad, por supuesto que va a ser una decisión, no solamente valorada por la ciudadanía, nuestra bancada siempre va a estar respaldando cada una de las mociones de los proyectos de ley que el gobierno presente en esta materia”.

Mientras, la diputada Daniela Cicardini dijo: “Esperamos que en la Cuenta Pública sea parte, efectivamente, de sus anuncios, de su elocución. Que en esta Cuenta Pública el Presidente pueda decir fuerte y claro, no podemos dejar pasar ninguna impunidad con respecto a casos de corrupción y espero de que eso vaya de la mano también con las voluntades políticas de todos los sectores”.

En paralelo, también se reunieron presidentes de partidos de la alianza de Gobierno en el comité político ampliado de cada lunes. Ahí, el foco en la agenda anticorrupción fue el principal tema, según comentaron una vez terminada la cita. Por lo mismo, cobra fuerza que éste se vuelva uno de los ejes priotarios en el discurso del Presidente Boric.

Mientras, en la oposición evalúan nuevas acciones para mantener este caso en el debate público. Luego de la remoción del fiscal Patricio Cooper de las investigaciones por ProCultura, desde Renovación Nacional enviaron oficios al Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Contraloría General de la República para que impulsen indagatorias sobre el mal uso de recursos públicos.

En tanto, desde la UDI se hicieron parte del recurso de amparo en contra del fiscal Cooper para apelar a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Y, la tarde de este lunes, por solicitud de la UDI y RN, se llevará a cabo una sesión especial para “analizar los casos de financiamiento irregular de la política que han trascendido con ocasión de la investigación del caso ProCultura y la capacidad del Estado de hacer frente a este flagelo”. Se espera la presencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y representantes del Servicio Electoral (Servel).

Al respecto, el diputado del Partido Republicano, Stephan Schubert, dijo: “Esperemos que el gobierno aporte información relevante respecto a cómo se fue urdiendo esta gran estafa al fisco, donde más de seis regiones entregaron recursos a través de los gobiernos regionales a las mismas personas, quienes tienen relación de intimidad, de cercanía y de amistad profunda con altos funcionarios del gobierno, a pesar de que hoy día muchos de ellos han negado siquiera conocerlos”.

“Este es un hecho bochornoso, millonario y que afecta sobre todo a los más pobres. Esperamos también el gobierno explique qué nivel de conocimiento tenía el Presidente de la República respecto de aquello, qué medidas adoptó y también logre acreditar si hubo o no encubrimiento respecto de estos hechos, porque, por tanto, habrían estado efectivamente en conocimiento de muchos de ellos. Hay muchas explicaciones que dar y esperamos que esta sesión no sea una sesión de politiquería, sino que sea una sesión seria de entrega de información y transparencia”, añadió.

Este martes, además, se votaría el informe de la comisión investigadora de la Cámara por el caso ProCultura, donde el principal apuntado es el gobernador metropolitano, Claudio Orrego.