Francesca Muñoz se distancia de Kaiser y Kast: “Nosotros no venimos de la elite, mis apellidos son Muñoz González"

La candidata presidencial del Partido Social Cristiano (PSC), Francesca Muñoz, fue la última en confirmar su participación en la carrera presidencial de parte de la oposición y generó controversia por sumar un nombre más a los tres que ya estaban. En ese sentido, explicó que siempre plantearon que llevarían su propia propuesta, pero que que estaban disponible para ir a primarias: “Lamentablemente, dentro de todo el sector de las distintas oposiciones no se logró, lo cual yo lamento, pero ya está así el escenario. Nosotros hemos determinado llegar hasta el final de la papeleta“, dijo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, respondiendo a quienes dudan que llegue.

Otro punto que se ha puesto en debate es su cercanía en ideas con la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser o José Antonio Kast el Partido Republicano, por lo que se cuestiona la pertinencia de su candidatura. “Nosotros no venimos de la elite, mis apellidos son Muñoz González, eso marca una diferencia”, aseguró la también diputada. Dijo que ha apoyado proyectos de ley como el de 40 Horas, por ejemplo, que la distancia de otros sectores.

La parlamentaria contó que han estado viajando por el país para definir prioridades, aseguró que “escuchando a la ciudadanía” presentó algunos ejes, pero que a partir de ese mismo esfuerzo continúa trabajando para avanzar en más definiciones.

Rechazo a la Ley de Identidad de Género

En conversación con CNN la parlamentaria dijo que la Ley de Identidad de género vulnera derechos constitucionales, cuya afirmación reafirmó y sustentó con el recién aprobado informe de la Comisión Expecial Invesrtigadora 57 (CEI 57) en el Congreso Nacional, cuyas sugerencias fueron rechazadas por el Defensorías de la Niñez, el Colegio Médico, el Colegio de Matronas y Matrones, entre otras instancias.

Sobre el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), cuyo funcionamiento la CEI 57 sugiere terminar, la parlamentaria dijo que es una “cinta transportadora, porque tiene solo un enfoque que es el enfoque afirmativo y que los lleva directamente a tratamientos de hormonización”. Cabe destacar que el Estado no entrega tratamientos de hormonización y posterior a la aprobación del informe de la CEI 57, el Ministerio de Salud lo recordó.

En línea con lo anterior la candidata dijo que “hay adolescentes que están siendo parte de cirugías, operaciones”, una práctica no es parte de ningún programa en nuestro país y que, de hecho, no está permitida legalmente. Consultada sobre el sustento de sus afirmaciones, la candidata dijo que “otros colegas han ido ya a la fiscalía, hay una investigación penal también al respecto. Esto está empezando, eso quiero transmitir, hay una investigación al respecto porque sí se están realizando cirugías, está el informe”.

Citando el mismo informe la diputada dijo que “se está vulnerando el derecho de los padres a educar a sus hijos, hay padres que están judicializados”, además agregó que se está “dañando la integridad física y psíquica de los niños”.

“Espero yo que el Presidente de la República que sigue impulsando esta temáticas, porque él debió haberlo frenado, a través del Ministerio de Salud y no lo ha hecho”, agregó Muñoz. En junio del año pasado el Ministerio de Salud sugirió a médicos y médicas “diferir el inicio de nuevos tratamientos con bloqueadores de las gonadotropinas y terapia hormonal cruzada”, hasta que se publiquen lineamientos nacionales que la cartera ha estado trabajando junto a expertos posterior a la publicación de estudios internacionales en la materia. Esos lineamientos todavía se están trabajando, por lo tanto la recomendación de la máxima autoridad sanitaria es diferir dichas terapias por el momento.