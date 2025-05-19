Gonzalo Martner e informe del CFA: “Estamos ante una suerte de abuso de las instituciones”

El doctor en Economía y profesor titular de la Universidad de Santiago, Gonzalo Martner, expresó coincidencias con la apreciación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto al informe emitido la semana pasada desde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

“Lo comparto y yo agregaría que es completamente inusitado”, dijo en conversación con la primera edición de Radioanálisis. “Desgraciadamente en Chile estamos ante una suerte de abuso de la instituciones que se hace cada vez más generalizado. Hay gente que usualmente se comportaba de manera republicana”, añadió.

En esa línea, Martner valoró la existencia de un ente autónomo “que reúna a una serie de expertos con la idea de que puedan ilustrar a los actores públicos, al Gobierno y al Parlamento y la opinión pública en general, sobre la situación fiscal, y eso es muy bueno, apunta a la transparencia”, pero recalcó que “otra cosa muy distinta es pretender dictarle cátedra al Gobierno y al Parlamento, son dos cosas completamente diferentes”.

”Hasta aquí había tenido una conducta bastante razonable este consejo fiscal, de hecho, su último informe dice lo mismo, pero en un tono y una lógica completamente distinta, o sea eso es una imprudencia. Estamos viendo fiscales imprudentes, jueces, todo tipo de personas que debiesen comportarse de otra manera en Chile”, lamentó.

Martner relevó que en este documento “no aluden en absoluto la razón del deterioro de las finanzas públicas en Chile, cuál es esa causa: la pandemia. Han habido evoluciones, pero aquí hubo un deterioro severo, de las finanzas públicas chilenas por la pandemia”.

“Segundo lugar, se llega a una deuda pública del orden de 40% del PIB que ellos dicen está en el límite de lo prudente, un poquito subjetiva por decir lo menos. Porque fíjense ¿cuál es el promedio de la deuda pública en la OCDE? 80% del PIB, el doble, claro, es mucho mayor que antes, pero hay que explicar porqué y sigue siendo la mitad de la deuda pública de la OCDE”, sostuvo.

Así, cuestionó que “no dice nada este consejo fiscal sobre eso y, al mismo tiempo, cuando hay un déficit fiscal, hay unos gastos y también ingresos, la situación fiscal es la suma de las cosas y fíjense que este gobierno ha hecho tres intentos de reforma tributaria a las personas más pudientes, a las grandes mineras, que han resultado o minimizada al extremo o rechazada, la posición le rechazó a este gobierno la idea de legislar una reforma tributaria, cosa que no había ocurrido nunca desde 1990”.

“Entonces, aquí hay una razón de fondo de porqué se deterioraron las cuentas públicas y hay una respuesta principal para restablecerlas que es aumentar los ingresos. Chile tiene entre 9 y 13%, según como se calcule, puntos de PIB de diferencia con el promedio de carga tributaria de la OCDE, ni una palabra. Dice en el informe, de ‘no mediar aumentos en los ingresos’, pero expláyese un poquito, se explaya durante decenas de páginas acerca del deterioro y ni una reflexión seria sobre cómo este país necesita aumentar sus ingresos, porque, de otro modo, tendríamos que ir a disminuir las pensiones, educación, salud, que son los tres grandes ítems de gasto público”, dijo.

En relación a la advertencia que realizan desde el CFA sobre que en 2025-2026 vuelva a ocurrir un incumplimiento de las metas de balance estructural, el economista apuntó a que “habían unos ciertos datos sobre el precio del litio y el precio del litio se derrumbó, qué tiene que ver el ministro Mario Marcel con el precio del litio, ‘es que porqué no lo calculó bien’, es que nadie lo calculó bien, todas las entidades internacionales, incluyendo las grandes consultoras, todos se equivocaron”.

”Evidentemente todos los gobiernos hacen ajustes a sus metas, entonces eso me pareció una falta de honestidad intelectual tremenda por parte de este CFA. Todos los gobiernos, incluyendo el gobierno anterior, a medida que van pasando los acontecimientos económicos trimestralmente en un informe de finanzas públicas que se entrega al Parlamento, trimestralmente van corrigiendo sus estimaciones previas y ajustando las metas, entonces me parece francamente insólito”, sostuvo.