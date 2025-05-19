La estocada final de Israel: Gaza al borde del abismo humanitario

La situación en Gaza ha alcanzado un punto de no retorno. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró su intención de tomar el control total de la Franja, mientras el costo humanitario de esta ofensiva se vuelve cada vez más insoportable. La estrategia israelí apuesta por una victoria absoluta sobre Hamás, sin contemplar los crecientes llamados internacionales para proteger a la población civil.

Este lunes, Netanyahu anunció que se permitirá la entrada limitada de ayuda humanitaria, tras más de dos meses de bloqueo. La ayuda fue autorizada en cantidades mínimas y bajo estrictas condiciones, y el propio mandatario reconoció que esta decisión no responde a la situación desesperada de los gazatíes, sino a la presión internacional, particularmente de Estados Unidos. El presidente Donald Trump, durante una gira por Medio Oriente que no incluyó a Israel, afirmó: “Mucha gente está muriendo de hambre… Están pasando muchas cosas malas”.

Desde el gobierno israelí, la línea dura no ha dado señales de ceder. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, sostuvo que “podría ser justo y moral dejar morir de hambre a la población de Gaza hasta que se entreguen los rehenes”. Aunque respaldó la entrada de ayuda mínima, lo hizo solo por la presión internacional. “Hasta que no se entregue a todos los rehenes, no deberíamos enviar ni siquiera agua”, afirmó.

Mientras tanto, la población de Gaza enfrenta una emergencia humanitaria sin precedentes. Agencias de la ONU advirtieron que 2,1 millones de personas, muchas de ellas niños y niñas, están en riesgo de inanición. A pesar de las críticas, incluso de aliados cercanos, Israel intensificó sus bombardeos en áreas densamente pobladas, incluyendo hospitales, viviendas y campos de refugiados.

La operación militar denominada “Carros de Gedeón” ha dejado cientos de muertos diarios, la mayoría civiles. Incluso zonas designadas como “seguras” fueron atacadas, como el campamento de al-Mawasi. En Jan Yunis, la población denuncia noches de bombardeos constantes y una escasez alarmante de alimentos y suministros básicos. Las imágenes difundidas por redes sociales muestran escenas desgarradoras de la vida diaria en la Franja.

En solo 24 horas, las fuerzas armadas israelíes declararon que atacaron más de 160 objetivos en Gaza. Pero uno de los aspectos más alarmantes ha sido el asedio a centros médicos. El Hospital Indonesio en Beit Lahia fue alcanzado por disparos de tanques israelíes, sin advertencias previas ni presencia confirmada de combatientes. Actualmente, tres hospitales públicos del norte de Gaza dejaron de funcionar.

A esto se suma una nueva amenaza: el ejército israelí ha ordenado la evacuación total de Jan Yunis, Beni Suhaila y Abasan, anticipando un “ataque sin precedentes”. La población, ya desplazada múltiples veces, se enfrenta a una situación límite.

En el plano diplomático, las negociaciones entre Israel y Hamás en Doha se encuentran estancadas. Israel exige una rendición total de Hamás, mientras que el grupo se niega a ceder el control de Gaza, perpetuando el conflicto. Esta intransigencia ha cerrado, por ahora, las puertas a un alto el fuego.

Desde la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbás ha pedido a los países de la Liga Árabe que apoyen un plan para poner fin a la guerra, que incluya la entrega del control de Gaza a un gobierno palestino legítimo y el desarme de Hamás. El plan propone además un alto el fuego permanente, liberación de rehenes, retirada de la ocupación y ayuda humanitaria garantizada.

Abbás también instó a que se convoque una conferencia internacional en El Cairo para financiar y ejecutar la reconstrucción de Gaza, de acuerdo con lo aprobado en la cumbre de marzo pasado en Egipto. Sin embargo, dicha conferencia aún no se ha concretado.

Pero más allá del debate político, la urgencia está en el drama humano que se vive minuto a minuto. Desde el fin de la tregua el 18 de marzo, más de 3 mil palestinos han muerto; solo en los últimos tres días, más de 400. Este lunes 19 de mayo, al menos 52 personas han fallecido por bombardeos israelíes.

Desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023, más de 53 mil personas han muerto en Gaza, la mayoría civiles, incluyendo miles de niños y mujeres. El futuro inmediato sigue marcado por una lógica de guerra que ignora el costo humano y diluye cualquier esperanza de paz.