Lanzan edición especial en vinilo con los demos de "La voz de los 80"

Después de la positiva recepción obtenida por el box set conmemorativo por los 40 años de “La voz de los 80”, Fusión lanzó una edición especial con los demos de este documento de la música chilena.

Desde el lunes 12 de mayo que el álbum se encuentra disponible en las principales disquerías de Chile, en un formato de vinilo transparente que representa la versión oficial proyectada por Carlos Fonseca, emblemático mánager de la banda y gestor vital para la escena del rock nacional, fallecido en octubre del 2023.

“Este vinilo es una joya histórica. Es el embrión de ‘La voz de los 80’. Es la primera grabación profesional, hecha por Pancho Straub, así como en los estudios improvisados de la disquería Fusión. Acá se encuentran no sólo las versiones originales de los grandes clásicos de este disco, sino también cinco canciones que fueron un recorte de este mítico álbum”, señaló la periodista Leslie Ames, coordinadora y productora del proyecto.

“La primera vez que estos demos vieron la luz fue en la edición especial de conmemoración de los 40 años del disco”, precisó la comunicadora. Cabe destacar que esta versión contiene las versiones iniciales que fueron grabadas por el sello y mejoradas en su resonancia desde la copia original trabajada por Fonseca y remasterizada por Carlos Barros.

Así, y por primera vez publicado en versión independiente, “Los demos de La voz de los 80”, incluye cuatro canciones inéditas que habían quedado afuera y que por primera vez se editan en un disco oficial, constituyendo un tesoro para los fanáticos.

“La reacción tanto de la crítica, por la calidad de la remasterización lograda por Carlos Barros, como de los fans, fue apoteósica. A los pocos meses de su edición, el box set se agotó, Sin embargo, quisimos democratizarlo, ya que no todos pudieron acceder al mismo. Muchos fanáticos nos escribían que no pudieron conseguirlo, ya sea por un factor económico, o también por su escasez. De ahí que decidimos editar en solitario los demos, tanto en vinilo como en plataformas digitales, pensando en los fans de todas partes del mundo que continuamente lo solicitaban por las redes sociales”, concluyó Ames.