Las presiones opositoras sobre la DC y Demócratas para que respalden la AC contra Durán

La acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán tambalea. Al menos, ad portas de la votación que se dará en la Cámara Baja este martes, es el escenario que empieza a ganar fuerza: un nuevo fracaso opositor. Si bien, en la derecha han manifestado desde el inicio que había confianza para lograr convencer a sectores indecisos, esto se ha ido diluyendo con el paso de los días.

Una eventual dispersión en la Democracia Cristiana y Demócratas es lo que ha puesto cuesta arriba para la oposición lograr los votos suficientes para que avance el texto acusatorio.

La derecha arranca esta acusación constitucional con una base de aproximadamente 65 votos, insuficiente para alcanzar el 50+1 que requieren para aprobar el libelo. Por lo mismo, trascendidos apuntan a que Chile Vamos ha desplegado negociaciones con aquellos descolgados para que no estén presentes en la sala al momento de la votación, haciendo más accesible de conseguir ese 50+1 necesario.

No obstante, esta jornada los llamados desde la derecha han sido a “respetar los acuerdos”. Tanto en dirección a Demócratas como a la Democracia Cristiana.

El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, envió un mensaje a la DC pidiéndoles no “ceder” a presiones desde la izquierda. “Esperamos que la DC no vuelva a sucumbir a las presiones de la izquierda, porque quienes hasta hace 48 horas anunciaban su voto a favor, hoy día aparentemente están nuevamente siendo presionados”, denunció el diputado opositor.

Además, el gremialista sostuvo que esperan “que quienes han comprometido su voto, cumplan mañana con la votación”.

Respetar el voto comprometido es el dardo que también lanzó el diputado Henry Leal, pero en dirección a Demócratas. Incluso, el parlamentario apuntó a un eventual pacto político a futuro. “Nosotros confiamos que Demócratas, con quienes estamos construyendo un acuerdo parlamentario a futuro, podamos actuar en coalición como corresponde”, señaló.

Además, Leal dejó entrever la incertidumbre respecto de la capacidad de lograr los votos para que prospere la acusación constitucional. “Nadie puede garantizar con anticipación una cantidad de votos. Si tenemos el compromiso de todos los jefes de bancada de oposición, nos reunimos previamente, toda la oposición coordinó y estuvo de acuerdo. Y tenemos el compromiso también del Partido Demócratas. Esperamos que esos compromisos se cumplan tal como se habló en su momento”, manifestó.

La jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, sin adelantar la intención de voto de la colectividad, recalcó que “esta semana estamos analizando todas las conclusiones que llegarán de la comisión” y que “vamos a escuchar a la diputada Erika Olivera que lleva los temas de deportes”.

“Vamos a ser serios como siempre constitucionalmente. Esto no se trata de acuerdos, se trata también de un análisis que hace Demócratas desde la perspectiva de nuestra propia bancada”, afirmó.