Manuel Monsalve sale de Capitán Yáber: defensa espera demostrar inocencia en juicio oral

Luego de que la Segunda Sala de la Corte Suprema fallara a favor de la apelación presentada por la defensa de, Manuel Monsalve, el exsubsecretario del Interior salió del Anexo Penitenciario Capitán Yáber pasadas las 14 horas de este lunes tras seis meses de prisión preventiva.

La resolución del máximo tribunal modificó la medida cautelar más gravosa por arresto domiciliario total, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y arraigo nacional.

Desde la puerta del recinto penitenciario, el exfuncionario declaró que han sido “meses dolorosos” para su entorno, principalmente para su familia. “Más allá de la discusión pública, estar privado de libertad, estar incomunicado, es una situación por supuesto difícil“, dijo.

“Hemos estado en un recinto que tiene características particulares, es cierto, pero una de las características particulares es que además de estar privado de libertad, a diferencia de otros recintos penitenciarios, se está incomunicado”, afirmó Monsalve.

En esa línea, el exsubsecretario del Interior sostuvo que desde el inicio de la investigación en su contra por delitos sexuales ha estado disponible para someterse a los procesos judiciales que corresponden. “Quiero reiterar aquí lo que he dicho desde el principio, por supuesto que hay una denuncia y las denuncias tienen que ser investigadas, pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio: respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia “, manifestó.

El abogado defensor de Monsalve, Víctor Providel, expuso su satisfacción por la decisión de la Corte Suprema. “Ratificó los fundamentos que nosotros argumentamos en el recurso de amparo. Esto es que toda persona que está privada de libertad debe ser en virtud de una resolución fundada, legítima. La resolución que efectivamente mantuvo la prisión preventiva de don Manuel Monsalve, adolecía de graves defectos de fundamentación“, destacó.

Providel señaló que las medidas cautelares del máximo tribunal “son razonables”. “Obviamente que todavía hay un largo camino por recorrer, la investigación ahora está en curso, pero sin lugar que esta resolución da una inyección de ánimo a la defensa, nos permite trabajar de mejor forma con don Manuel. Vamos a seguir apoyando y colaborando tal como lo hemos hecho en el primer momento”, dijo.

Asimismo, el abogado defensor indicó que todas las diligencias que han impulsado “van encaminados (…) a demostrar la inocencia en un juicio oral”.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.