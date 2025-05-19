Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de marzo de 2026


Monsalve sale de la cárcel: Corte Suprema acoge recurso de amparo y determina arresto domiciliario total

La Segunda Sala del máximo tribunal resolvió sobre la apelación presentada por la defensa del exsubsecretario, quien buscaba poner fin a su prisión preventiva, vigente desde el 19 de noviembre.

Justicia

Este lunes, la Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió sobre la apelación presentada por la defensa de Manuel Monsalve, quien buscaba poner fin a su prisión preventiva, vigente desde el 19 de noviembre. El máximo tribunal decidió modificar la medida, reemplazándola por arresto domiciliario total, junto con otras restricciones.

En su fallo, la Corte estableció que Monsalve deberá cumplir con “arresto domiciliario total, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y arraigo nacional”.

El exfuncionario, acusado de abuso sexual y violación tras una denuncia de una trabajadora de la Subsecretaría del Interior, estuvo inicialmente recluido en la cárcel de Rancagua y luego trasladado al Anexo Capitán Yáber.

El 2 de abril, el Séptimo Juzgado de Garantía había rechazado cambiar su prisión preventiva. Ante esto, su abogado defensor, Víctor Providel, interpuso un recurso de amparo que, tras ser declarado inadmisible en la Corte de Apelaciones, llegó hasta la Suprema, la cual finalmente falló a favor de sustituir la medida cautelar.

