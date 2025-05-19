Netanyahu insiste en ocupar Gaza: autorizó ingreso de ayuda al enclave sólo por la presión de EE.UU.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes que las tropas israelíes “tomarán toda Gaza” y defendió su decisión de permitir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja tras más de dos meses de bloqueo, reconociendo que esta medida llega provocada por las presiones recibidas a su gobierno por parte de sus aliados, entre ellos Estados Unidos.

Netanyahu recalcó que Israel “va a tomar el control de todo Gaza“. “Eso es lo que vamos a hacer”, señaló, antes de destacar que los militares desplegados en el enclave “están haciendo un gran trabajo, también esta mañana”, en medio de informaciones sobre una supuesta operación terrestre en Jan Yunis (sur) contra un presunto alto cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

“Para lograr esto, tenemos que hacerlo de una forma en la que no seamos detenido. Lo último que queremos es que haya errores que no permitan lograr el objetivo principal, que es acabar con Hamás”, dijo, antes de especificar de que la presión sobre Israel durante las últimas semanas “se acercaba a una línea roja” que provocó la decisión de reiniciar la entrega de ayuda.

En este sentido, explicó que “desde el inicio de la guerra se ha dicho que lograr una victoria total, eliminar a Hamás y liberar a los rehenes, es una misión combinada con una condición legal”.

“Decidimos permitir una ayuda mínima durante la guerra y, cuando se avanzó en este sentido, vimos que Hamás se hace con parte de esta ayuda. Por ello, detuvimos la entrega de ayuda y, junto a nuestros amigos estadounidenses, optamos por un método diferente”, subrayó, en referencia al mecanismo propuesto por Israel, rechazado por Naciones Unidas.

Este mecanismo contempla la creación de puntos de entrega a los que la población pueda ir para recibir ayuda, según Netanyahu, que enfatizó que este proceso “lleva tiempo”. “Estableceremos los primeros puntos en unos días y posteriormente agregaremos otros”, afirmó sin entregar fechas concretas u otros detalles.

“Nuestros mejores amigos en el mundo, senadores que sé que respaldan a Israel, vienen y me dicen: ‘Te daremos toda la ayuda que necesitas para una victoria total. Armas, apoyo para eliminar a Hamás, apoyo en el Consejo de Seguridad (de la ONU), pero no podemos seguir recibiendo imágenes de hambruna (en Gaza)”, manifestó el primer ministro de Israel.

Por ello, sostuvo que “para lograr la victoria, hay que resolver el problema de alguna forma”. “Necesitamos entregar un mínimo para que no haya hambruna”, aseveró Netanyahu, quien reveló que aprobar la entrega de ayuda a Gaza es una decisión “difícil” que permitirá lograr “una victoria total”.

“Necesitamos liderazgo y hacer lo correcto para lograr la victoria”, reiteró. “Es mi responsabilidad encabezar esta guerra de forma que logremos la victoria, incluso si requiere adoptar a veces decisiones que el público no entiende y que algunos ministros rechacen. Adopto decisiones para eliminar a Hamás, liberar a los rehenes y lograr una victoria total”, detalló.

Nueva operación en Gaza

Las palabras de Netanyahu llegan un día después de que el Ejército de Israel anunciara el comienzo de una “amplia” ofensiva adicional en el norte y el sur de Gaza como parte de la Operación ‘Carros de Gedeón’ que comenzó en la víspera y que tiene como objetivo localidades del centro-sur del enclave palestino que van a “diseccionar”.

Poco después, el primer ministro israelí ordenó la reanudación de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, bloqueada desde el 2 de marzo, alrededor de dos semanas antes de que Israel rompiera el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reiniciara su ofensiva, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos mil 200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades de Israel.

La oficina de Netanyahu especificó que Israel “permitirá la entrada de una cantidad básica de alimentos para la población para evitar una crisis por hambre en la Franja de Gaza“, que “pondría en peligro la continuidad de la operación para derrotar a Hamás”, en medio de los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó la semana pasada que al menos 57 niños habían muerto de hambre en Gaza desde marzo y alertó de que si la grave situación humanitaria persiste cerca de 71 mil niños menores de cinco años podrían sufrir desnutrición aguda en los próximos once meses.

Así, el representante de la organización para los Territorios Palestinos Ocupados, Rik Peeperkorn, sostuvo la semana pasada que el embargo de ayuda por parte de Israel “solo permite que la asistencia llegue a 500 niños con desnutrición aguda“, lo que supone solo una “fracción” de los que hacen frente a una “necesidad urgente”.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, elevaron el domingo a más de 53.300 los palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva militar israelí, a los que se suman más de 121 milheridos. Además, sostuvo que desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego, se han documentado cerca de 3 mil 200 muertos y unos 9 mil heridos.