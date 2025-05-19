Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de marzo de 2026


Red Chilena contra la Violencia por arresto domiciliario de Monsalve: "Demuestra un profundo desprecio por la vida de las mujeres"

La organización feminista criticó con dureza la decisión de la Corte Suprema de revocar la prisión preventiva del exsubsecretario. Así, acusó al Poder Judicial de ignorar el riesgo que el exfuncionario representa para la denunciante y la sociedad.

La organización feminista criticó con dureza la decisión de la Corte Suprema de revocar la prisión preventiva del exsubsecretario. Así, acusó al Poder Judicial de ignorar el riesgo que el exfuncionario representa para la denunciante y la sociedad.

GéneroJusticiaNacional

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres criticó duramente el fallo de la Corte Suprema que revocó la prisión preventiva de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior imputado por violación y abuso sexual, permitiéndole cumplir arresto domiciliario.

La salida del exfuncionario de Capitán Yáber ya es un hecho. La Segunda Sala del máximo tribunal revocó la medida cautelar más gravosa y en su lugar decretó arresto domiciliario total, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y arraigo nacional.

La decisión se tomó luego de que la defensa de Monsalve presentara un recurso de amparo ante la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal argumentó que la sentencia del Séptimo Juzgado de Garantía “no supera el umbral mínimo de fundamentación asociado a la necesidad de cautela” y que “no fundamentó ni se pronunció respecto de la petición subsidiaria elevada por la defensa”.

Por su parte, tras su liberación, Monsalve sostuvo que “han sido meses dolorosos” y que “más allá de la discusión pública, estar privado de libertad, estar incomunicado, es una situación por supuesto difícil”.

Manuel Monsalve sale de Capitán Yáber. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Manuel Monsalve sale de Capitán Yáber. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

“Hemos estado en un recinto que tiene características particulares, es cierto, pero una de las características particulares es que además de estar privado de libertad, a diferencia de otros recintos penitenciarios, se está incomunicado”, añadió.

Luego de esta decisión, la Red Chilena contra  la Violencia hacia las Mujeres expuso a través de su cuenta de X que “una vez más, la justicia chilena deja en evidencia su sesgo de género“, ya que se le revoca la prisión preventiva a la exautoridad “a pesar de que está imputado por violación y abuso sexual“.

En el mismo mensaje, la organización sostuvo que el fallo “demuestra un profundo desprecio por la vida de las mujeres“, señalando que la Corte ignoró el riesgo que Monsalve “representa tanto para la denunciante como para la sociedad“.

Claves: , , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Kast viaja a Miami para asistir a cumbre Shield of the Americas: cena con Marco Rubio cerrará su agenda
post-title
Boric defiende la negociación colectiva ramal y acusa a la derecha de “obstruir” avances laborales
post-title
Montes por quiebre Boric-Kast: "Lamento que un presidente entrante genere una situación que se podría haber evitado"
post-title
Tras IPC de febrero, Grau destaca cifra de inflación: "Es el valor más bajo desde el 2020"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X