Red Chilena contra la Violencia por arresto domiciliario de Monsalve: "Demuestra un profundo desprecio por la vida de las mujeres"

La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres criticó duramente el fallo de la Corte Suprema que revocó la prisión preventiva de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior imputado por violación y abuso sexual, permitiéndole cumplir arresto domiciliario.

La salida del exfuncionario de Capitán Yáber ya es un hecho. La Segunda Sala del máximo tribunal revocó la medida cautelar más gravosa y en su lugar decretó arresto domiciliario total, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y arraigo nacional.

La decisión se tomó luego de que la defensa de Monsalve presentara un recurso de amparo ante la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal argumentó que la sentencia del Séptimo Juzgado de Garantía “no supera el umbral mínimo de fundamentación asociado a la necesidad de cautela” y que “no fundamentó ni se pronunció respecto de la petición subsidiaria elevada por la defensa”.

Por su parte, tras su liberación, Monsalve sostuvo que “han sido meses dolorosos” y que “más allá de la discusión pública, estar privado de libertad, estar incomunicado, es una situación por supuesto difícil”.

“Hemos estado en un recinto que tiene características particulares, es cierto, pero una de las características particulares es que además de estar privado de libertad, a diferencia de otros recintos penitenciarios, se está incomunicado”, añadió.

Luego de esta decisión, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres expuso a través de su cuenta de X que “una vez más, la justicia chilena deja en evidencia su sesgo de género“, ya que se le revoca la prisión preventiva a la exautoridad “a pesar de que está imputado por violación y abuso sexual“.

Una vez más, la justicia chilena deja en evidencia su sesgo de género al revocar la prisión preventiva a Manuel Monsalve, y permitir que cumpla arresto domiciliario en la comodidad de su hogar, a pesar de que está imputado por violación y abuso sexual @PJudicialChile (1/2) pic.twitter.com/v4YYuob2ho — Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) May 19, 2025

En el mismo mensaje, la organización sostuvo que el fallo “demuestra un profundo desprecio por la vida de las mujeres“, señalando que la Corte ignoró el riesgo que Monsalve “representa tanto para la denunciante como para la sociedad“.