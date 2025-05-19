Trump anuncia que Rusia y Ucrania “comenzarán de inmediato negociaciones para un cese del fuego”

En un comunicado publicado en Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump reveló que, tras una extensa conversación con su homólogo ruso Vladimir Putin, Rusia y Ucrania acordaron entablar negociaciones inmediatas para establecer un alto al fuego y avanzar hacia el fin de la guerra.

Tras un dialogo de dos horas con el presidente de Rusia, el jefe de la Casa Blanca publicó en Truth Social que tanto el tono como el espíritu de la conversación “fueron excelentes”.

“Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato negociaciones para un alto el fuego y, aún más importante, el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre ambas partes, como solo puede ser, porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería. El tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes. Si no lo fuera, lo diría ahora, mejor que más tarde”, expuso.

En la misma línea, destacó que el Kremlin “quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine esta catastrófica masacre, y estoy de acuerdo”.

“Rusia tiene una enorme oportunidad de crear enormes cantidades de empleo y riqueza. Su potencial es ilimitado. Asimismo, Ucrania puede beneficiarse enormemente del comercio en el proceso de reconstrucción de su país”, subrayó.

El líder republicano reiteró que las negociaciones “comenzarán de inmediato”. “Así lo he informado al presidente Volodímir Zelenski de Ucrania, a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al presidente Emmanuel Macron de Francia, a la primera ministra Giorgia Meloni de Italia, al canciller Friedrich Merz de Alemania y al presidente Alexander Stubb de Finlandia, durante una llamada que mantuve conmigo, inmediatamente después de la llamada con el presidente Putin”, expuso.

En tanto, Trump sostuvo que “el Vaticano, representado por el Papa, ha declarado su gran interés en acoger las negociaciones. ¡Que comience el proceso!”.