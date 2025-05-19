Uchile certifica a 100 docentes de Latam en educación climática para liderar desde las aulas

Docentes de Chile y Colombia culminaron con éxito el curso e-learning “Educación en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible”, una innovadora instancia formativa diseñada para fortalecer las capacidades pedagógicas en torno a la crisis climática y la construcción de comunidades sostenibles desde la educación.

El curso fue desarrollado por el Programa de Educación en Ciencias Basado en la Indagación (ECBI) y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación (IE) de la Universidad de Chile, en colaboración con el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), la Fundación Internacional Siemens Stiftung y Siemens Caring Hands e.V. Además, contó con el respaldo del Ministerio de Educación de Chile, a través de su Centro de Innovación, y del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, reafirmando el compromiso de estas instituciones con el fomento de una educación transformadora capaz de hacer frente a los desafíos socioambientales de la región.

Durante 54 horas de formación asincrónica, distribuidas entre 9 y 12 semanas, docentes de educación inicial, básica, media, educadores no formales, líderes sociales y otros profesionales, abordaron contenidos científicos y pedagógicos a través de una ruta de aprendizaje estructurada en tres unidades. La primera, les permitió familiarizarse con la plataforma digital, mientras que la segunda, abordó a través de cinco talleres conceptuales sobre clima, ecología, ecología humana, cambio climático y desarrollo sostenible, contenidos esenciales para la alfabetización climática.

La tercera unidad estuvo dedicada a la transferencia de herramientas metodológicas. En ella, los docentes profundizaron en el Aprendizaje Basado en la Indagación y/o el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), desarrollando propuestas educativas aplicables a sus propios contextos. Esta flexibilidad metodológica les permitió adaptar la experiencia a su trayectoria, necesidades locales y características de su entorno. Una posibilidad que fue evaluada como una de las fortalezas del curso.

“El desafío de la educación frente al cambio climático es generar experiencias transformadoras que movilicen la acción desde lo local”, señaló Irene Reyes Lisoni, coordinadora académica del proyecto. Mientras que Pilar Reyes, jefa del proyecto, destacó la importancia de la colaboración regional y del enfoque en territorios diversos: “Esta certificación representa un esfuerzo colectivo por avanzar hacia comunidades educativas más conscientes y comprometidas con el futuro del planeta”.

El curso fue certificado por el IE-CIAE de la Universidad de Chile, y para aprobarlo los participantes debieron completar al menos el 60% de las actividades propuestas. La iniciativa es parte de un esfuerzo por fortalecer la educación para la sostenibilidad en América Latina, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La certificación de estos 100 docentes es un hito que consolida redes educativas como la Red STEM Latinoamérica, que promueven el pensamiento crítico, el compromiso ambiental y la formación de agentes de cambio desde las aulas.