“Al maestro con cariño”: homenaje a Andrés Moraga

El 27 de enero de 1969, el diario La Nación, publicó el artículo “Del maestro con cariño”. A sus 37 años, el entrenador y ex campeón nacional de ciclismo, Andrés Moraga analizaba, criticaba y aconsejaba a su pupilo Sergio Tormen, entonces de 19 años y una promesa del ciclismo chileno. Nada presagiaba la tragedia que vivirían, en julio de 1974, con la detención de ambos y la tortura y desaparición de Sergio junto a su amigo ciclista Luis Guajardo. Cesado en su cargo de entrenador de la selección nacional de ciclismo, Moraga se radicó más tarde en Canadá, donde falleció el 14 de abril de 2025, a la edad de 93 años.

Años después, Richard Tormen, que siguió el ejemplo de su hermano Sergio y llegó a ser campeón panamericano de ciclismo, escribió una columna en el diario La Tercera del 16 de noviembre de 1981 titulada “Al maestro con cariño”. En su columna, Richard recordaba los años en que el “Pelao” Moraga lo entrenó y reconocía que había heredado y aplicado sus métodos de preparación técnica y humana de sus corredores. Richard Tormen concluía afirmando que Moraga “sin duda es el mejor entrenador de ciclismo que ha tenido Chile”, pero que, lamentablemente, “nadie es profeta en su tierra”.

En lo personal utilizo el mismo título (“Al maestro con cariño”) para manifestar mi agradecimiento y admiración por don Andrés Moraga. Aficionado al ciclismo desde niño, fui testigo de sus triunfos en el “tierródromo” de San Eugenio. Sus espectaculares “locuras” y “avivadas” en las pruebas de velocidad, puntuación y especialmente en la australiana (donde se elimina sucesivamente al último cada dos giros a la pista) merecían la ovación del público.

En el verano de 1975, y cuando ya pude tener los recursos para adquirir una bicicleta de carrera, me acerqué a don Andrés porque vendía una de sus apreciadas bicis. Para mi sorpresa, y sin que me conociera personalmente, me prometió que me la entregaría solo si demostraba que me convertiría en ciclista. Y generosamente me invitó a realizar la pretemporada con los ciclistas del club Bata en Peñaflor. Cumplida esa etapa, me entregó la bici junto con un plan de entrenamiento que debía cumplir y reportar. En una ocasión, le manifesté que estaba teniendo una dolencia, y me obligó a “bajarme” de la bici y acudir a un doctor. Lamentablemente, una seria lesión me obligó a desistir de mi sueño deportivo, pero aún conservo su bicicleta.

Relato la anécdota como una muestra de la personalidad generosa y desinteresada de don Andrés, que era capaz de entregar su conocimiento y apoyo a quien se lo pidiera. De hecho, en más de una ocasión fue elegido el mejor deportista del ciclismo, no solo por su destacado rendimiento deportivo (que lo llevó a ganar numerosos campeonatos nacionales y dos vicecampeonatos americanos) sino por su solidaridad y compañerismo, reconocidos incluso por sus más enconados rivales. Y como entrenador, alguna vez la prensa lo calificó como el “coach romántico del ciclismo” por su apego a los principios deportivos y respeto a sus rivales.

Lamentablemente, como tantos otros chilenos y chilenas, Andrés Moraga terminó sus días fuera de Chile y no ha tenido en su patria el homenaje que se merece. En el Velódromo Sergio Tormen Méndez su figura seguirá presente, porque allí entregó sus consejos y afectos a Sergio y a generaciones de ciclistas. Su memoria permanecerá viva en el mundo del ciclismo y de todos los que disfrutaron de su amistad, cariño y enseñanzas. Gracias Maestro, su “último embalaje” lo ha llevado al olimpo de los deportistas chilenos inolvidables e imprescindibles.