Alcalde Bellolio califica bombazo en Providencia como "terrorista" y pide querella del Gobierno

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, calificó como un acto “terrorista” el bombazo que destruyó ventanales en un edificio de av. Pedro de Valdivia. Además, informó que se comunicó con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y le pidió que el Gobierno presente una querella.

En el lugar de la explosión, que corresponde al edificio del Laboratorio Abbott y otras empresas, el jefe comunal llamó a la calma a los vecinos y confirmó que no hay lesionados, pero “es evidente que un artefacto explosivo en el espacio público, a nuestro entender, es una conducta terrorista”, dijo.

“Por tanto yo ya me he comunicado con el ministro de Seguridad, he hablado con el fiscal también, y lo que quisiéramos solicitar es que se presente una querella con quien resulte responsable por delito terrorista”, añadió el alcalde.

En ese sentido, enfatizó que “es evidente que causa un efecto brutal, los colegios tuvieron que suspender sus clases, hay personas que quieren venir a trabajar y no pueden hacerlo, la libre circulación queda impedida, aquí tenemos universidades. Si esto hubiese sucedido en otro horario, evidentemente hubiésemos podido tener lesiones de personas”.

En efecto, los colegios Luis Campino y Sankt Thomas Morus, ambos ubicados en avenida Pedro de Valdivia, suspendieron sus clases debido a la imposibilidad de acceder a los establecimientos por el corte de calles para facilitar los peritajes.

Volvieron los bombazos

Se trata de un tipo de atentado que había dejado de registrarse en los últimos meses en la Región Metropolitana. Este nuevo hecho afectó al edificio institucional ubicado en el sector de Pedro de Valdivia con Fidel Oteíza, donde desconocidos instalaron el artefacto en el ingreso.

Hasta el lugar, ubicado a pocas cuadras de av. Providencia, llegó personal del GOPE, Labocar y del OS9 de Carabineros para iniciar las indagatorias a cargo d la Fiscalía Metropolitana Sur, que asume todas las investigaciones por atentados explosivos. Al momento ningún grupo se ha adjudicado el ataque, pero coincide con algunas fechas anarquistas.

Al respecto, el fiscal Claudio Orellana informó que “cerca de la medianoche una explosión, concurrió personal del GOPE, inicialmente se ha verificado la muy probable existencia de un artefacto explosivo, se va a trabajar también con personal del Labocar y el OS9 de Carabineros que normalmente nos colabora con este tipo de investigaciones”.

“Se incorpora también la revisión de cámaras de seguridad del lugar en donde acontece la explosión y lo alrededores, lamento no poder señalar con precisión el número de personas que pudieron haber participado en los hechos que se investigan por cuanto estamos precisamente en la determinación de esos antecedentes”, añadió.

“No hay personas lesionadas, lo único de momento verificado son daños en ventanales del edificio aledaño al lugar de la detonación, se trata de un edificio de carácter comercial, hay instalaciones de distintas empresas, entre ellas un laboratorio”, agregó el fiscal.

En cuanto al artefacto explosivo, explicó que “se instala en el exterior del edificio, aledaño a una mampara, un vidrio de bastante extensión , lo que resulta destruido en su totalidad, pero solamente daños afortunadamente sin que exista ningún tipo de lesionado”.