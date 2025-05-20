Ballet Nacional Chileno celebró sus 80 años de historia con “La hora azul”

La noche del sábado 17 de mayo, antes de que las y los bailarines entraran en escena para celebrar los 80 años de trayectoria del Ballet Nacional Chileno en el Teatro de la Universidad de Chile, aparecieron primero en un video: ordenados, los intérpretes formaban la misma figura que en 1989 creara Patricio Gutiérrez para “Opus Quinta Veintiséis”. Luego, a través del baile, se reordenaban para revivir una pose de “Coppélia”, coreografiada por Ernst Uthoff en 1945, o una postal icónica de “Calaucán”, reposición realizada por Patricio Bunster en 1986. Así, oponiendo escenas del pasado y el presente, el elenco rindió homenaje a las ocho décadas de historia que se celebraron esa noche.

“Permanecer durante 80 años conservando la esencia no es tarea fácil. Solo puede lograrse resistiendo tiempos difíciles, evolucionando con respeto a la historia colectiva y fortaleciendo los valores. Ese ha sido el camino del BANCh, que ha evolucionado y se ha fortalecido dando respuesta a cada tiempo”, destacó la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien asistió a la gala celebratoria y reafirmó que el Ballet “seguirá evolucionando con la fuerza y la sensibilidad que lo caracterizan, representando no solo la belleza del cuerpo y movimiento, sino también la potencia transformadora del arte”.

La Rectora recordó la creación del BANCh, que nació “en una época marcada por la convicción de que la U. de Chile debía extenderse a la sociedad a través de la cultura y el arte en todas sus expresiones: la música, las artes visuales, el teatro, la cultura latinoamericana y, por supuesto, la danza. Una Universidad abierta en todo sentido que crea, de la mano del Estado, una nueva institucionalidad que incluye museos y elencos que hoy son patrimonio nacional. Una Universidad receptiva a lo nuevo, a lo distinto, consciente de su responsabilidad creativa y de la misión de crear para Chile”.

En toda su historia, señaló, el elenco se ha convertido en “una compañía que ha hecho del movimiento no solo una forma de arte, sino también una forma de resistencia, memoria y proyección”.

Por su parte, la directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la U. de Chile, Dominique Thomann, rememoró que la compañía nació en 1945 “gracias a la visión del entonces rector Juvenal Hernández y con la dirección del maestro Ernst Uthoff y el invaluable aporte de Lola Botka y Rudolf Pescht, integrantes del Ballet Jooss, que encontraron en Chile refugio bajo la Segunda Guerra Mundial”.

“Ellos no solo trajeron su talento, sino que sembraron la semilla de la danza contemporánea en nuestro país, estableciendo los cimientos de lo que sería una escuela de formación y creación fundamental para el desarrollo artístico nacional”, destacó.

La gala presentó la obra “La hora azul”, creación del coreógrafo y director artístico del BANCh, Mathieu Guilhaumon, que se estrenó en 2014. “La obra que acaban de ver es precisamente ese momento suspendido entre dos mundos, esa luz particular donde surge lo inesperado, donde a veces aparece lo esencial. Y eso es exactamente lo que vivimos juntos esta noche: un instante precioso suspendido entre 80 años de historia y un futuro lleno de promesas. ‘La hora azul’ fue mi primera creación para el BANCh como director artístico. Once años después, estoy aquí frente a ustedes con el corazón lleno”, resaltó Guilhaumon, quien se prepara para despedirse del elenco en 2026 y continuar su camino profesional en otros espacios.

Este aniversario encuentra a la compañía en un momento clave: en julio iniciará una gira por Francia para llevar lo mejor de su repertorio a escenarios internacionales y fortalecer lazos culturales con Europa. Este año, además, se inaugurará el edificio de la Universidad de Chile en VM20, que incluye nuevas salas de ensayo para la danza y que oficializa al Teatro U. de Chile como espacio exclusivo para el BANCh. “Con estas nuevas instalaciones, honraremos ese instrumento fundamental que es el cuerpo del bailarín, proporcionándole el entorno que merece”, subrayó la directora del CEAC.

En sus 80 años de historia, el Ballet ha montado icónicos espectáculos como “Carmina Burana”, “La mesa verde” y “Milagro en la Alameda”, una obra que la propia Rectora Devés vio en su niñez y que rescató en su memoria, pues “a los siete años hizo soñar a una niña con que era posible un mundo mejor”.

La gala tuvo una amplia convocatoria que reunió al público habitual con autoridades universitarias y miembros del cuerpo diplomático de países como Francia, Croacia, Bélgica, Países Bajos, Grecia, Argentina, Alemania, Portugal, Estonia, Austria, Australia, Ucrania y Japón.