Diputado Rosas (FA) y posible aprobación de AC contra Gonzalo Durán: "Generaría un mal precedente"

Previo a la votación de la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, en la Cámara de Diputadas y Diputados, aún está en duda si la oposición contará o no con los votos para su aprobación por las dudas que ha planteado Demócratas y la Democracia Cristiana.

El libelo ya fue aprobado por la comisión revisora con solo un voto en contra del diputado del Frente Amplio Patricio Rosas, quien ha insistido en que se trata de una acción sin sustento jurídico. “Depende más de los votos que se tengan o no se tengan, esa es una situación que decepciona porque muestra la pérdida de pudor respecto del uso de herramientas constitucionales que son de último ratio, son las herramientas que uno utiliza al final de todos los proceso previos de investigación”, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile.

“Si se pierde la acusación constitucional vamos a generar un mal precedente del uso responsable de esta herramienta cuando no debe ser utilizada antojadizamente y sin rigurosidad, tampoco solo de acuerdo a la cantidad de votos que tiene un gobierno u otro”, agregó.

El parlamentario argumenta que incluso abogado no oficialistas durante el debate en la comisión “estuvieron de acuerdo con que no había ninguno de esos requisitos, justamente porque entrando al fondo se había hecho todos los procedimientos adecuados de coordinación, de evaluación que realizan las instituciones policiales, de investigaciones, todas las instituciones que están mandatadas para resguardar el orden público en estos eventos masivos”.

Respecto a la responsabilidad política el diputado oficialista aseguró que hay que ser rigurosos en la investigación por respeto a las víctimas. “Uno tiene que tener claro que esto va por otra vía, no la acusación constitucional, entonces el tratar de sumar en relación a esta tragedia una responsabilidad a una autoridad política que tiene que ver con una coordinación muy superior respecto de todo el evento, en realidad es una contorsión jurídica para tratar de usar malamente la herramienta”, afirmó.

Rosas separó la responsabilidad de autorización del evento masivo, con los hechos que calificó de “fortuitos”, refiriéndose a la tragedia ocurrida previa al partido entre Colo-Colo y Fortaleza en el Monumental. “Muchas veces no son previsibles en un hecho tan dinámico como lo que ocurrió ese día en solo dos horas”, agregó.

“Una cosa es la prevención, lo que esperas que vaya a ocurrir, los informes de lo que más o menos tienes de riesgo y la autorización que se da en ese momento en base a esos informes y que se da un mes antes prácticamente. ¿Cómo tú vas a ligar eso con un hecho dinámico que ocurre en el momento? No puedes preverlo, de ahí colegir una responsabilidad política respecto de algo que ocurrió, finalmente de un hecho delictual que es una turba que sobrepasa la planificación de Carabineros en esa zona específica y genera un accidente trágico, tú no puedes prever eso. Es muy difícil generar culpabilidad en esa situación por lo que no previste, la imprevisión respecto de un hecho fortuito es natural en derecho como una excluyente de responsabilidad”, sentenció el parlamentario.