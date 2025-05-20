Evacuan La Moneda y otros edificios del centro de Santiago por fuerte olor a gas

Numerosas evacuaciones se están realizando en los edificios del centro de Santiago debido a un fuerte olor a gas que, según las autoridades sanitarias, no reviste peligrosidad. Incluso en el Palacio de La Moneda se realizó una evacuación preventiva hacia la Plaza de la Constitución.

En ese sector están desplegadas las autoridades de Senapred, Seremi de Salud, Bomberos y Carabineros con el fin de realizar las primeras indagatorias sobre el origen de la supuesta emanación y resolver si se deben tomar medidas de seguridad.

En tanto, Carabineros informó los siguientes puntos reportados por las personas con fuerte olor a gas: Compañía con Teatinos; Catedral con Almirante Barroso; Cautín con Av. Mapocho; Libertad con Presidente Errázuriz; Yungay con Libertad; Teatinos con Huérfanos; Barrio Yungay y Morandé con Moneda.

Cerca de las 12:36 se indicó que las personas podrán volver a sus oficinas en el plazo de una hora más, mientras se investiga el origen de la situación.