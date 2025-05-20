Exclusión en beca presidencial revela crisis educativa

Chile atraviesa una profunda crisis social, y una de las más preocupantes es la crisis educacional. Hemos sido testigos de cómo colegios emblemáticos, que alguna vez fueron espacios seguros y formativos, hoy se ven envueltos en conflictos, violencia e incluso adoctrinamiento. Los resultados académicos muestran cifras alarmantes: la calidad de los aprendizajes ha disminuido drásticamente y, con ello, también las oportunidades reales de movilidad social.

Lo ocurrido recientemente con la Beca Presidente de la República demuestra que hemos tocado fondo. Estudiantes de alto rendimiento, provenientes de sectores vulnerables y rurales, que cumplían con todos los requisitos para acceder al beneficio, han quedado fuera. Para muchos de ellos, esta beca era la única posibilidad concreta de aspirar a una carrera profesional. La frustración y tristeza de estos jóvenes y sus familias no solo es comprensible, sino también indignante.

Como sociedad, deberíamos alzar la voz con fuerza frente a quienes lucran o hacen un mal uso de los fondos públicos destinados a propósitos tan nobles como financiar la educación de nuestros jóvenes con excelencia académica. Es momento de exigir explicaciones claras y responsables a quienes detentan el poder y no han estado a la altura de trabajar por el bien común.

Cuando se le niega la oportunidad de estudiar a quien más lo necesita y lo merece, no solo se apaga un sueño: se debilita la esperanza en un país más justo.