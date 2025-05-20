Javier Couso y politización de la Justicia: "Tiene un efecto permanente muy dañino"

Desde el 16 de mayo, día en que la Fiscalía Nacional informó la remoción del fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura, la oposición ha presionado al Ministerio Público para que Cooper sea reintegrado a la causa. Amparos, declaraciones y críticas han marcado las últimas jornadas.

Recordemos que la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, se adoptó luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo interpuesto por Josefina Huneeus -exesposa del fundador de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín-, y que declaró ilegal la intervención de su teléfono celular. La resolución señala que el procedimiento vulneró garantías fundamentales.

Este lunes la Unión Demócrata Independiente (UDI) endureció el tono contra del Ministerio Público y el Ejecutivo. En un punto de prensa realizado en su sede partidaria, el diputado y presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, sostuvo que la decisión del fiscal nacional “representa un triunfo para el gobierno y un debilitamiento para la Fiscalía“.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado y académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, sostuvo que las presiones de la oposición “son propias del ciclo electoral, pero que tienen un efecto permanente muy dañino”.

El experto constitucional aseveró que en Chile había sido “la izquierda radical, el Partido Comunista, específicamente Daniel Jadue, quien había instalado la idea del lawfare. Jadue había planteado que él había estado preso y siendo atacado judicialmente producto de este uso arbitrario, según él, del derecho para perseguir a sectores políticos“.

“Ahora tenemos más bien desde la derecha una crítica, ya no del lawfare, pero sí de una suerte de connivencia que tendría la judicatura con el oficialismo“, complementó.

Sobre qué tienen en común estos cuestionamientos, Couso detalló que ambos “van poco a poco erosionando la confianza ciudadana en la justicia y en la Fiscalía“. En esa línea, el abogado destacó distintos rankings internacionales que ubican a la judicatura chilena, “a pesar de los escándalos que hemos tenido”, en el número 3 de toda la región latinoamericana, después de Uruguay y Costa Rica. “Entonces, estos ataques me parecen muy lamentables”, subrayó.

“Uno entiende que hay ansiedad electoral, pero el efecto neto que esto genera es que el día de mañana cuando, por ejemplo, la derecha, si llegara al poder, va a darle toda la excusa entonces a la oposición de decir que está el gobierno controlando la justicia. Es pan para hoy y hambre para mañana”, aseveró respecto a las declaraciones de la oposición donde acusan que la Fiscalía estaría beneficiando al gobierno.

“Todos estos ataques son muy desafortunados y son un ataque a la institucionalidad del país“, resaltó.

El caso ProCultura no es el único que ha tenido como protagonista al Ministerio Público y a la oposición. Durante la jornada de ayer, la Segunda Sala de la Corte Suprema falló a favor de la apelación presentada por la defensa de Manuel Monsalve y modificó la medida cautelar más gravosa por arresto domiciliario total, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y arraigo nacional.

La decisión de la Corte Suprema no cayó bien en la abandera presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien sostuvo a través de su cuenta de X, que “lo único que hicieron costumbre fue la impunidad. Vergonzoso e indignante“, en una clara alusión al gobierno.

Lo único que hicieron costumbre fue la impunidad. Vergonzoso e indignante. https://t.co/9hTp92eY5P — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 19, 2025

Posteriormente, durante una actividad de campaña, Matthei fue consultada por CNN acerca de sus críticas a la Corte Suprema y si su postura no implicaba caer en lo mismo que el Frente Amplio cuando acusó a la Fiscalía de “espionaje político”.

Al respecto, la exalcaldesa de Providencia sostuvo: “Mire, nadie puede entender esto. De verdad nadie puede entender esto. Y si se toma como crítica, que se tome como crítica. No hay ningún problema. También me llama la atención, quiero decirle, que en la Corte de Apelaciones de Antofagasta hayan criticado solamente al fiscal Cooper y no haya criticado a la jueza que dio las autorizaciones”.

Para Couso, las declaraciones de la abanderada de Chile Vamos hacen que “ella se alinee al candidato más tóxico que tiene la derecha, que es Johannes Kaiser“.

“Matthei se pone a la derecha de José Antonio Kast, que ha sido mucho más prudente en esta materia. Uno podría discrepar, es el caso mío de Kast, pero sus declaraciones respecto a la Corte Suprema jamás han caído en este tipo de ataques. Y con esto se alinea más bien con Kaiser la candidata Matthei”, enfatizó el experto constitucional.

En esa línea, el abogado detalló que “suponer que la Corte Suprema está, por decirlo así, al servicio del gobierno es francamente insólito“.

Asimismo, Couso evidenció que los jueces que llegan a la Corte Suprema tienen una carrera típicamente de 40 años en la judicatura: “Hacen una carrera muy profesional, bastante apolítica históricamente. Entonces, plantear que el máximo tribunal del país se plegaría a esa naturaleza, particularmente cuando una persona, un individuo, lleva seis meses privado de libertad, cuando todavía, por la presunción de inocencia, no sabemos si es culpable o no, me parece a mí que es una irresponsabilidad por parte de la candidata Matthei, que francamente nos sorprende viniendo de una persona que representaba a la derecha moderada en Chile”.

¿Hay abuso de la prisión preventiva en Chile?

Consultado si hay un abuso de la prisión preventiva, a propósito de las casos de connotación pública que ha vivido el país durante el último periodo, el experto explicó: “El proceso penal que hace dos décadas se introdujo en Chile, fue para evitar un mal que había en esa época, en la judicatura chilena. Se abusaba tanto de la prisión preventiva que había más gente privada de libertad por prisión preventiva que por condena. Y durante los primeros 10, 15 años de la reforma procesal penal eso se logró domesticar”.

Sin embargo, evidenció que “estamos lentamente llegando a lo mismo, estamos viviendo una época en que la presunción de inocencia está en franco deterioro que la gente ya no cree en ella, salvo por supuesto cuando nos afecta a ellos, o a sus familiares, o a sus amigos. Pero cuando en general la idea de que alguien deba estar preso preventivamente no responde a la siguiente pregunta, y si es después absuelto por ser inocente, ¿quién le devuelve a esa persona los nueve meses, el año o el año y medio que estuvo preso? ¿Cómo se devuelven? Esta es la razón por la cual los países civilizados, la prisión preventiva se utiliza con mucha selectividad“.

“Estamos pensando en gente con antecedentes penales de crímenes violentos serios, en donde hay un horror por parte de la presunta víctima de antecedentes. Acá tenemos una persona que no tiene antecedentes penales previos, que lleva seis meses”, enfatizó. Así, el abogado constitucionalista afirmó que, a pesar de no tener cercanía con este personaje (Monsalve), “francamente es inaceptable el abuso que hay en este momento de la prisión preventiva“.