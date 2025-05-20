Más de 25 mil funcionarios viajaron fuera del país durante sus licencias médicas

La Contraloría General de la República detectó que, entre 2023 y 2024, 25 mil 78 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica, por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

El nuevo reporte realizado por la CGR señala también, que para esos funcionarios se emitieron 35 mil 585 licencias médicas, de las cuales un 69% corresponden a permisos entregados por Fonasa y un 31% por las distintas Isapres.

El informe de la CGR indica que según los datos entregados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), los titulares de esas 35 mil 585 licencias habrían entrado o salido del país en 59 mil 575 oportunidades durante el respectivo permiso de reposo.

Otros datos del análisis de la Contraloría revelan que, tanto en 2023 como en 2024, las salidas y/o entradas al país se concentraron principalmente entre septiembre y diciembre. Y, que 125 funcionarios o servidores públicos registran entre 16 y 30 entradas/salidas del país mientras cursaban licencia médica. Sin embargo 13 servicios concentran el 25% de los 35 mil 585 permisos médicos emitidos.

Entre las entidades que más licencias emitieron están: Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 2 mil 280 licencias, Fundación Integra con mil 934; y la Municipalidad de Arica, con 719.

Por otro lado, las regiones que registran mayores entradas/salidas de funcionarios que interrumpieron el periodo de reposo de la licencia médica son la Región Metropolitana con 26 mil 032 registros (43,7%), Arica y Parinacota 10 mil 43 (16,9%) y Magallanes 5 mil 980 (10,0%)

La CGR recalcó que la licencia médica es un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar, otorgado por profesionales de la salud, que permite al trabajador ausentarse o reducir su jornada laboral, y que, cumpliendo ciertos requisitos, otorga derecho a subsidio o remuneración.

El profesional que prescribe la licencia debe certificar, entre otras cosas y en caso de que corresponda, el tipo de reposo para su afección (total o parcial); el periodo necesario para su recuperación; el lugar de tratamiento o reposo con su dirección y teléfono. Corresponderá el rechazo o invalidación de la licencia médica concedida, cuando exista un incumplimiento del reposo indicado en la licencia.

En el período 2023-2024 la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) registró 5 millones 145 mil 997 licencias médicas entregadas a funcionarios públicos en todo el país. Asimismo, existen un millón 231 mil 362 registros de la PDI de salidas y o entradas al país de funcionarios en el período.