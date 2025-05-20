Mladen Yopo sobre situación en Gaza: "Netanyahu busca exterminar a una población"

“Dos millones de personas están muriendo de hambre en Gaza“, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, el ejército israelí sigue bombardeando a civiles, causando desplazamientos masivos de la población y dejando cientos de muertos. La cifra total de víctimas ascienden a más de 53 mil personas desde que Israel lanzó su ofensiva al pequeño enclave palestino el pasado 7 de octubre de 2023.

En conversación con la primera edición de Radioánalisis, el doctor en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones Internacionales, Mladen Yopo, sostuvo que la operación Carros de Gedeón, la ofensiva militar que lanzó Israel para conquistar Gaza, ha dejado al pequeño enclave en “una situación de destrucción total”.

“Gaza está en un proceso de inanición, en un proceso de exterminio, producto de una situación de desastre. Es un proyecto que se ha transformado en una suerte de gueto, donde la población trata de buscar algún rincón para poder salvarse”, aseveró el analista internacional.

En esa línea, Yopo evidenció que los ataques israelíes no solamente han alcanzado Jan Yunis, ciudad situada en la parte suroccidental de la Franja de Gaza, sino que también a decenas de otras localidades, campos de refugiados, centros médicos, escuelas: “Hay una destrucción total de lo que son las fuentes, no solamente de infraestructura, sino de vida al interior de Gaza“.

“Las cifras son espeluznantes. Desde el 2023, más de 50 mil muertos, la mayoría niños y mujeres, más de 122 mil heridos, más de 14 mil desaparecidos. Hablamos de que el 90% de las unidades residenciales de Gaza ya están destruidas o parcialmente dañadas, se han destruido más de 6 mil doscientos edificios, hay más de sesenta toneladas de escombros”, lamentó.

El analista internacional calificó la ofensiva de Netanyahu como “el exterminio de una población. Busca sacarla de Gaza, esa es la intención final, sacarla de su territorio“. Asimismo, detalló que la situación general hoy en Gaza es “inhumana” y rompe “todas las normas del derecho internacional y el derecho internacional humanitario”.

Consultado acerca de qué le parece el rol que han jugado los países occidentales en la permisividad que han tenido contra el exterminio que lleva a cabo Israel, principalmente referido a la declaración en conjunto de Canadá, Francia y Reino Unido donde piden a Netanyahu terminar la ofensiva o tomarán sanciones, Yopo la calificó de “retardatarios, en general, frente a lo que está sucediendo”.

Asimismo, enfatizó que lo que se requiere hoy es “una presión mucho más fuerte de la comunidad internacional para parar las matanzas. Todos los días tenemos cincuenta, cien, ciento treinta, ciento cuarenta personas que mueren. Y no solamente eso, hay dos millones 100 mil personas al borde de la hambruna. Hay 500 mil personas desnutridas hasta el extremo”.

Sobre los llamados al Gobierno de Chile de romper relaciones con Israel, el analista internacional afirmó que “más que romper relaciones, yo congelaría relaciones y de alguna forma limitaría y pararía todo tipo de compras (…) porque en el fondo hoy hay que demostrar un sentido de rechazo y no solamente una declaración de condena frente a distintos elemento. Está muriendo gente todos los días, está gente muriendo de hambre, niños, mujeres, ancianos, hombres, que no tienen que ver directamente con Hamas”.