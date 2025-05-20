Nuevo fracaso para la oposición: Cámara de Diputados rechaza AC contra Gonzalo Durán

En medio de incertidumbres en la oposición, se votó este martes la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto, en el marco de la búsqueda de responsabilidades políticas por los hechos ocurridos en el Estadio Monumental el pasado 10 de abril que terminó con dos menores de edad fallecidos.

Tras conocer los argumentos de las distintas partes respecto del libelo, la votación sobre la admisibilidad de la acusación constitucional contra Gonzalo Durán quedó con 63 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones. Por lo tanto, se rechazó el texto acusatorio.

Cabe recordar que este texto acusatorio fue presentado por las bancadas de oposición en conjunto y argumentaban “negligencias graves” en la conducción de la autoridad metropolitana respecto de la realización del partido entre Colo Colo y Fortaleza, tanto en la previa como posterior a la tragedia.

El informe de la comisión revisora determinó que el delegado de la Región Metropolitana infringió la Constitución de acuerdo a sus facultades respecto del orden público.

“El delegado primero no formalizó oportunamente la autorización del partido, siendo un indicio grave de falta de diligencia. En segundo término, no mitigó con medidas adicionales la seguridad por el tema de las estampidas humanas. En tercer lugar, no denunció, a pesar de tener la obligación de hacerlo. Y lo más grave, no suspendió el partido luego de la tragedia”, argumentó el presidente de la comisión, Juan Fuenzalida, en su exposición a la sala de la Corporación.

El abogado defensor de Durán, Francisco Cox, debatió el informe afirmando que la acusación “carece de sustento jurídico” y aludió al cambio de reglamento interno en el caso de las delegaciones presidenciales tras la puesta en marcha del Ministerio de Seguridad Pública el 1 de abril pasado.

“Se hace referencia al artículo 24, que es aquel que entrega el orden público al Presidente de la República, luego se hace referencia al artículo 115 bis, que es el que establece que el delegado es el representante natural del Presidente en la región”, partió detallando Cox.

“¿Qué es lo que se omite? Y esto se omite deliberadamente al parecer, es que la ley orgánica de gobierno interior regional estableció una modificación el 1 de abril. Antiguamente, el artículo segundo le daba competencias al delegado presidencial regional para velar por el orden público. Sin embargo, con la dictación del Ministerio de Seguridad Pública, se le quita dicha atribución”, aclaró el abogado.

La previa estuvo marcada por las dudas respecto del respaldo de Demócratas y la Democracia Cristiana al libelo. Incluso, desde Chile Vamos hicieron un llamado a “respetar los acuerdos”, también con miras a futuras alianzas parlamentarias.

Desde la DC, finalmente optaron por abstenerse. El jefe de bancada de la falange, Héctor Barría, tildó la acusación constitucional de ser “una de las más débiles” presentadas en el último tiempo.

Desde el gobierno han reiterado en más de una ocasión, y lo volvieron a hacer durante esta mañana, que la acción contra el delegado es “infundada” y que estaría “desviando” la atención de los parlamentarios, según palabras del ministro del Interior, Álvaro Elizalde.