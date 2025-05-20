Plan de Invierno 2025: Presidente Boric supervisa avances del Canal Santa Marta en Maipú

El Presidente Gabriel Boric encabezó este martes el lanzamiento del Plan de Invierno 2025 en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, acompañado por la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el subsecretario del Interior, Víctor Ramos; y el alcalde de la localidad, Tomás Vodanovic.

En la ocasión, las autoridades visitaron las obras de entubamiento del Canal Santa Marta, una intervención clave para mitigar los efectos de las lluvias en la zona sur poniente de Santiago. Durante la actividad, el Presidente destacó que el objetivo del Plan de Invierno es anticiparse a las emergencias climáticas.

“Estamos haciendo la pega, no reaccionando a un problema sino que anticipándolo. Esa es la buena política, la que se hace con obras y no solamente a través de discurso”, afirmó Boric.

En ese sentido, se dio a conocer la cartera de proyectos ejecutados por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP que tiene como propósito el funcionamiento adecuado tanto de la infraestructura hidráulica como de cauces naturales durante temporadas de invierno, lo que permite entregarle mayor seguridad a la ciudadanía frente a la ocurrencia de eventos extremos.

“Chile es un país muy propenso a los desastres naturales. Es un país vulnerable. Pero como sabemos de esa vulnerabilidad, tenemos el deber de actuar con anticipación. Estas son, al final del día, las cosas que le importan más a la gente. Más allá de las peleas cotidianas de la política, de las acusaciones, la gente quiere que le mejoren la calidad de vida y para eso estamos acá”, subrayó el Mandatario.

El proyecto del Canal Santa Marta contempla una inversión de más de 10 mil millones de pesos en su primera etapa, con una extensión total proyectada de 5,5 kilómetros. Esta obra beneficiará a otras comunas como San Bernardo, La Pintana, El Bosque y Lo Espejo, al mejorar la evacuación de aguas lluvias y reducir el riesgo de inundaciones.

El alcalde Vodanovic valoró el compromiso del Gobierno con soluciones estructurales, ya que “esta es la manera en que debemos enfrentar los problemas desde los municipios y la política pública: con coordinación, obras concretas y soluciones de largo aliento”. Asimismo, el edil manifestó que este proyecto representa una “mejora en la vida de la gente y genera avances materiales para Chile”.

En representación de los vecinos del sector, Isabel destacó el impacto positivo de la obra. Según su experiencia “desde 1989 siempre hemos tenido este problema. Hoy, gracias al trabajo conjunto, vemos avances reales que nos dan esperanza”.

En tanto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, detalló que “la solución subterránea a los desbordes ya tiene en su primera etapa, el tramo más crítico, un 45% de avance y estará terminada en mayo del próximo año”.

El Plan de Invierno 2025 contempla una inversión nacional de 202 mil millones de pesos, de los cuales un 34% corresponde a obras nuevas, lo que, en palabras del Presidente Boric, “representa un récord en comparación con años anteriores”.

Las iniciativas incluyen proyectos de conservación, mejoramiento y construcción de infraestructura en todo el país, con ejemplos como los parques inundables en Magallanes, el empedrado rural en Ñuble y el mismo Canal Santa Marta en Maipú.