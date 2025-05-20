Saiko celebra 25 años de trayectoria con dos conciertos en Matucana 100

En el marco de la celebración de sus 25 años de trayectoria, Saiko, banda chilena liderada por Denisse Malebrán y Luciano Rojas, anunció un concierto imperdible en el Teatro Principal de Matucana 100. El show es parte de su extensa gira de teatros a nivel nacional, que se realizará durante el 2025 como una oportunidad única de vivir la potencia y sensibilidad de Saiko en un formato cercano y familiar.

“Desde enero hasta la fecha han sido meses muy bonitos de celebración. Hemos tenido un público impresionante en cada una de nuestras presentaciones, y la oportunidad de estar en festivales tan importantes como el de Olmué, Rec, el de Paine y algunos de comunas más lejanas como Curanilahue. Así que ha sido un comienzo de año precioso para nuestros 25 años”, compartió Malebrán sobre estos conciertos, que tendrán lugar el 22 y 23 de mayo.

Con 25 conciertos a lo largo del país, Saiko celebra no solo su vigencia artística, sino también el compromiso de un público que ha acompañado a la agrupación a lo largo de distintas etapas. En este concierto especial en M100, se espera una audiencia diversa, con especial foco en facilitar el acceso a menores de edad, quienes pocas veces pueden asistir a los shows habituales de la banda.

Sobre el próximo espectáculo, Malebrán comentó que “Matucana 100 inaugura esta serie de conciertos de teatros, a nivel nacional. Va a ser primera vez que vamos a presentar este show con temas que no hemos tocado nunca en vivo y que también forman parte de la historia de Saiko, pero no solamente de Saiko en su formación, sino de lo que han sido las carreras también de todos los integrantes… Y eso nos tiene supercontentos porque la gente podrá relacionarse con la historia que acompaña a esta agrupación que tiene integrantes históricos como son Luciano Rojas y Coti (Aboitiz)”.

El espectáculo recorrerá las canciones que han marcado el catálogo de Saiko, incluyendo clásicos como “Cuando miro en tus ojos”, “Happy hours”, “Limito con el sol”, “Las horas” y “Lo que mereces”, junto a otros temas que los fans han deseado escuchar en vivo y algunas sorpresas musicales. Todo, en un ambiente que celebra la honestidad, franqueza y profunda conexión que caracteriza a la relación de Saiko con su público, compuesto mayoritariamente por una audiencia femenina y comunidades de minorías sexuales que han encontrado en la banda una voz auténtica y comprometida.

La cita en Matucana 100 promete ser una instancia de encuentro intergeneracional, donde los seguidores de siempre y nuevas audiencias podrán vibrar con la potencia emocional y musical que Saiko ha cultivado durante un cuarto de siglo. “Quiero contarles que estamos preparando esto con mucho amor, para retribuirles todo el cariño que ustedes nos han dado durante todos estos años. ¡Va a ser un espectáculo hermoso!”, adelantó la vocalista.