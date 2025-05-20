Sebastián Lelio y su película "La Ola": "Trata de cómo el poder hace suyas las causas y las neutraliza"

Un musical inspirado en la ola feminista de 2018. Esa es la propuesta de la nueva película del reconocido director Sebastián Lelio (“Una mujer fantástica”, “Gloria”), que hace pocos días se estrenó en la 78° edición del Festival Internacional de Cine de Cannes.

“La Ola” tiene como protagonista a Julia, una dedicada estudiante de música, primera generación universitaria de su familia, que no puede dejar de sentirse interpelada por las protestas feministas que están teniendo lugar en su facultad. La discusión de sus compañeras y los relatos de violencia machista le hacen recordar su propia experiencia de abuso y de manera inesperada, Julia termina convirtiéndose en la voz del movimiento.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Sebastián Lelio contó que para 2018 estaba viviendo en Alemania, pero que en mayo de ese año justo estuvo de visita en nuestro país.

“Estuve bien al tanto de lo que pasaba, lo estuve siguiendo. Recuerdo que vi en la calle, en un kiosko, una foto en uno de los diarios grandes, de las estudiantas. Deberían haber sido cincuenta, con las máscaras auto bordadas, gritando, en un momento extático, lleno de energía y mi sensación fue: ‘Chile rocks‘”, recordó.

El director explicó que a medida que fue avanzando el proceso de realización del filme se hizo cada vez más claro por qué tenía que estar enmarcado en el género musical. En un comienzo lo justificaba en su propio interés por ese tipo de películas y en lo contraintuitivo y rupturista de la idea, pero luego, se hizo evidente la relación entre protesta social y expresión artística.

“La co-guionista, Manuela Infante, me preguntaba al principio: ¿Por qué musical? Y yo no sabía responderle. Pero lo fui entendiendo a medida que la película se fue haciendo. No fue solo ver aparecer un año después a Las Tesis bailando, sino que obviamente hay un cruce entre protesta, anhelo de cambio y cuerpo y canto. Al meterme más en el estudio del musical, el musical en sus dos grandes tradiciones, la norteamericana y la europea, me di cuenta de que el género irrumpe cuando los anhelos y los sueños, en el caso de Hollywood, son tan grandes que las palabras no alcanzan. Entonces, estalla en expresión, estalla, si quieres, en cine”, dijo.

Lelio también detalló lo que fue la investigación para la película. Primero, él y el resto del equipo que escribió el guion -Infante, Josefina Fernández y Paloma Salas– delinearon cuál sería el camino de Julia, la protagonista, y después, comenzaron a buscar los testimonios de las personas que protagonizaron el movimiento feminista.

“Ese gran gesto, una vez que lo tuvimos dijimos: ‘Ok, ahora hay que parar de escribir y hay que investigar‘. Hablar con la gente que estuvo ahí, con la gente que se opuso, con la gente que apoyó, con cómo lo vivieron las estudiantas. Hicimos unos buenos meses de investigación, sobre todo Manuela que era profesora de la universidad y Paloma que estuvo en las universidades haciendo stand up comedy. Juntamos muchísimos testimonios y ahí empezó a aparecer no ya la estructura, si no que la carne de lo que significó la vivencia del anhelo de cambio”, afirmó.

Lelio adelantó que la cinta no solo retrata “esa pasión genuina y necesaria” de las jóvenes universitarias, sino que también lo que pasó después de que se acabaron las tomas feministas.

“La lenta apropiación de parte de la política y el poder. La domesticación y fagocitación de esos cambios. La creación de la fachada del cambio y la consolidación de la sensación de que las cosas sí cambiaron pero en realidad cambiaron muy poco. Esa no es la historia del feminismo, esa es la historia de la humanidad. El mundo es muy muy lento y los cambios son siempre urgentes”, reflexionó.

Recordar un momento en que Chile “se pensó”

“La Ola”, cuyo estreno en Chile está previsto para la segunda mitad del 2025, llega luego de que mucha agua pasara bajo el puente, pues desde que Lelio y su equipo comenzaron a trabajar en el proyecto, tuvieron lugar un estallido social y dos procesos constitucionales.

Justamente, consultado sobre el por qué estrenar una película de la ola feminista, a varios años de ocurridos los hechos y teniendo en cuenta el actual momento político y social en nuestro país, el director señaló que era importante recordar un momento en que Chile “se pensó”.

“A mí me interesa que salga ahora la película porque me parece que a su manera, sin ser una película sobre el estallido, dice: ‘Igual en un momento nos pensamos, igual en un momento las demandas que se pidieron fueron de total sentido común’. Después, la cuestión se fue a otros lados, pero no podemos ser tan crueles con nosotros mismos como para decir que ahí no hubo nada. A mí me parece que eso sería un asunto de cretinos”, opinó.

“Es super importante lo que pasó y de alguna forma ‘La Ola’ se trata también de eso, de una forma un poco más oblicua, se trata de cómo el poder neutraliza y no es que aplaste, si no que simplemente toma esas causas, las hace suyas y genera una solución gatopardista”, insistió.

En tanto, respecto al recibimiento que, cree, tendrá la película, Lelio reconoció que podría ser complejo, porque se trata de algo que muchas personas en nuestro país vivieron en carne propia y a su juicio “en Chile nos cuesta distanciarnos, nos cuesta jugar el juego del cine, como espectadores”.

En esa línea, recalcó que no se trata de un retrato realista, sino que de “un viaje en ayahuasca, que tiene que ver con el espíritu de las cosas y no con la literalidad de las cosas”.

“Van a ver una película, con escala, con ambición formal, con esplendor estético, con números de 400 personas que se meten en temas que están al rojo vivo y que tristemente no se avizora una solución. La película es mucho sobre hoy y supongo que también sobre lo que viene, sobre mañana. Abre preguntas”, aseguró.