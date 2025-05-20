Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 7 de marzo de 2026


“Un espectáculo patético”: la respuesta del Frente Amplio tras el rechazo de la AC contra Durán

Desde el Gobierno llamaron al Congreso Nacional a centrarse en “sacar adelante las leyes que el país necesita”. La derecha lamentó que algunos votaran pensando en “cupos parlamentarios”.

Política

Ante el rechazo a la acusación constitucional contra el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, la oposición tuvo que afrontar su octavo intento fallido en el actual período legislativo. Todo en medio de reproches oficialistas acerca de lo que han catalogado como “un espectáculo patético”.

Desde la derecha, encabezados por el diputado de la UDI, Henry Leal, cuestionaron que no se abordó el fondo de la acusación en la Sala y que la votación se hizo pensando en “cupos parlamentarios”.

Simplemente por un tema político, de algunos votos más o votos menos, se decide respaldar a malas autoridades de gobierno. Yo no vi a nadie en la Sala defender la gestión de delegado Durán”, criticó Leal.

Quién saca cuentas alegres es el propio delegado Durán, quién tras la votación evidenció su tranquilidad por el resultado. “Hemos sido respetuosos de que esta es una atribución del Parlamento, de otro poder del Estado (…). Sin embargo, nos asiste la convicción de que esta atribución tiene que desarrollarse con responsabilidad”, comentó la autoridad.

Tres hombres (Cox, Duran y Elizalde) sentados en sitiales mirando a un público que no se ve. A su lado dos mujeres, Aisen Etcheverry y Macarena Lobos) revisando unos documentos. Un mesa de madera brillosa esa frente a ellos.

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Duran, junto a su abogado, Francisco Cox, durante la sesión que debatió la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sebastian Cisternas/Aton Chile

Junto con agradecer a los parlamentarios de su sector, el delegado presidencial se tomó el tiempo de entregar unas palabras para el respaldo que recibió de parte de alcaldes de la Región Metropolitana de diversos sectores.

“Quiero agradecer la enorme mayoría de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana, que son aliados de nuestra tarea todos los días, y que nos han expresado su apoyo irrestricto. Incluidos, por cierto, muchos alcaldes de Chile Vamos que en un acto de valentía han expresado su respaldo a nuestra actuación, a nuestro trabajo en la región”, manifestó Durán.

Desde el oficialismo, particularmente desde el Frente Amplio (colectividad a la que pertenece Gonzalo Durán), fueron los más críticos contra esta nueva acusación constitucional. La diputada Emilia Schneider (FA) catalogó la acción como “un espectáculo patético por parte de la derecha”.

“Me parece particularmente miserable que hayan buscado sacar provecho político para golpear al gobierno de una tragedia tan grave y tan dolorosa como la que ocurrió en las inmediaciones del Estadio Monumental, donde se perdieron dos vidas de un niño y una joven”, expuso.

Punto de prensa de Gonzalo Duran frente a un podio, a su alrededor se encuentran distintas autoridades.

Punto de prensa del delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, tras el rechazo de la acusación constitucional en su contra. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

Por otro lado, el diputado Andrés Giordano (FA), miembro además de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, acusó que la derecha ha transformado las acusaciones en “un instrumento político electoral”. “Lo que no solo desvirtúa su propósito, sino que además distrae el importante tiempo que tiene este Congreso para legislar”, apuntó.

A primera ahora, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, realizó un llamado nuevamente a los parlamentarios para centrarse en su trabajo como legisladores. “Nos gustaría ver al Congreso Nacional, particularmente a la Cámara de Diputados, concentrados en legislar para sacar adelante las leyes que el país necesita”, apuntó.

“Hoy día podríamos haber tenido, por ejemplo, una sesión para que se votaran incluso cuatro proyectos relevantes. No obstante, lo que va a ocurrir es que vamos a estar un buen rato del tiempo en esta acusación, que además es inconducente y carente de fundamento”, insistió el secretario de Estado.

2

