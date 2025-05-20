Valencia y remoción de Cooper: "El fallo contiene afirmaciones graves" y puede afectar la legitimidad de la causa

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la decisión de remover al fiscal Patricio Cooper de la investigación del caso ProCultura.

En conversación con T13, Valencia señaló que “en este caso es importante actuar con sentido de urgencia. Cuando uno tiene una responsabilidad, como el caso del Fiscal Nacional, de liderar una institución, que además está llevando adelante investigación de tal importancia a la ciudadanía y que están afectado a las autoridades, hay que actuar con celeridad, con prolijidad y sentido de urgencia”.

La máxima autoridad del Ministerio Público afirmó que en este caso el fallo de la Corte de Antofagasta, “que por lo demás puede ser eventualmente objeto de recursos, puede apelarse y eventualmente puede ser hasta revocado”.

“Sin embargo, en el tiempo intermedio en que esta sentencia se dicta y la Corte Suprema se pronuncia es necesario seguir avanzando con esta causa y el pronunciamiento de la Corte es muy grave, muy severo. Y necesitamos seguir adelante con celeridad, que un fallo de esa naturaleza no entorpezca las diligencias ni tampoco cuestione la legitimidad de aquello que estamos haciendo”, complementó.

Valencia recalcó que “el fallo más que contundente, contiene afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas, y hay algunas que van más allá de lo jurídico”.

“A mí me corresponde actuar protegiendo la causa, protegiendo la institución y la celeridad de las diligencias que estamos realizando. Es una causa que es demasiado grave, los antecedentes son demasiados serios, tenemos que evitar que la causa sea vulnerable a cuestionamiento”, precisó.

Y mencionó que “ese fallo aunque está pendiente de ser recurrido, podría ser verse como pretexto para cuestionar la validez de un conjunto diligencias que el fiscal Cooper pudiera seguir realizando. Nos parece que lo más seguro para poder avanzar con mayor rapidez y con una investigación que le dé más confianza al a ciudadanía es que la conduzca otro fiscal”.