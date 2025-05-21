Diputada Lorena Fries (FA) por caso Convenios: “Que se investigue caiga quien caiga"

El exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, afirmó que el Frente Amplio tiene un “involucramiento político” en el caso Procultura, fundación investigada por presuntas irregularidades en la asignación de fondos públicos en el marco del caso Convenios. Ante esto, la diputada del FA, Lorena Fries, respondió que “sí están involucrados políticamente, pero para que se investigue caiga quien caiga“.

Mediante una entrevista con La Tercera, el eventual candidato al Senado por la Federación Regionalista Verde Social se refirió al impacto del escándalo de Procultura en las elecciones parlamentarias en Valparaíso, donde podría enfrentar al diputado Diego Ibáñez (FA) por un cupo a la Cámara Alta.

“Yo no quiero hacer leña del árbol caído. Lo que sí creo es que la ciudadanía va a tener que determinar qué tanto, política y electoralmente, este lamentable caso de corrupción que se está investigando impacte al Frente Amplio o a sus figuras”, señaló.

Asimismo, Sharp recordó que en 2018, cuando era parte del FA, siempre señaló que “podrían estar a pocos pasos de incurrir en los mismos errores que nos habíamos desafiado a superar” y que uno de estos sería “no hacerse cargo de los errores que uno comete”. “Uno tiene que hacerse responsable, no puede desentenderse, aunque no tenga responsabilidad jurídica”, sostuvo.

“Yo no creo que la dirección del FA esté involucrada en algún hecho ilícito, pero sí el Frente Amplio tiene involucramiento político, evidentemente. No se puede desentender políticamente de la crisis. Tiene que tener un rol, un liderazgo, tratar de marcar la diferencia respecto a cómo se hacen las cosas”, explayó.

Al respecto, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, afirmó que Scharp “se equivoca al decir que no se han hecho cargo de las situaciones de corrupción que han surgido dentro de la contienda“. En ese sentido, la parlamentaria indicó que las personas que han estado involucradas en estos casos “han sido expulsadas del partido” y en algunos casos “se han realizado evaluaciones internas por órganos competentes” o “se ha renunciado antes de que esto se produjera“.

Fries señaló que en reiteradas ocasiones “han dicho que van a colaborar con todo lo que puedan“. “Queremos y hemos impulsado agenda anticorrupción y probidad, así que si se trata de que estamos involucrados políticamente, si lo estamos, pero para que se investigue caiga quien caiga y se sancione a las personas que son responsables”, explayó.

En esa línea, la senadora hizo hincapié en que en este caso “hay nombres y apellidos” y los involucrados “serán sancionados cuando se verifique su responsabilidad“.