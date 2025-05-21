Gabriel Boric sobre el 146° aniversario del Combate Naval de Iquique: "No es un hito que se vacía de sentido con el tiempo"

Desde la Plaza Sotomayor en Valparaíso, y al cierre de las actividades por el 146° aniversario del Combate Naval de Iquique, el Presidente Gabriel Boric reflexionó sobre el valor de esta fecha y su trascendencia más allá del ámbito militar, resaltando el legado de Arturo Prat como un símbolo que une a Chile.

El Mandatario destacó el carácter valórico de esta conmemoración y retomó parte del mensaje del comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés De la Maza: “Como comentábamos con el almirante, la gesta de Prat va mucho más allá de lo militar, de lo naval. Es un gesto valórico que le da sentido, llena de contenido a la patria misma”.

“La conmemoración del 21 de mayo no es un hito ritual que se vacía de sentido con el tiempo, sino que, como bien decía el almirante, se va llenando de sentido con el tiempo (…) Eso lo saben los niños, las niñas de Chile. Todos tenemos un recuerdo de haber aprendido de Arturo Prat. Por eso, en este momento, (siento) mucho orgullo”, explayo el Jefe de Estado.

Por otro lado, el Presidente contrastó el espíritu cívico del pasado con las tensiones contemporáneas. En ese sentido, recordó la carta que el almirante peruano Miguel Grau envió a la viuda de Prat tras su muerte en combate, como un ejemplo de humanidad entre adversarios: “El ejemplo de la carta de Miguel Grau a doña Carmela Carvajal de Prat, entregándole sus pertenencias y su espada, es un muy buen ejemplo de cómo hay que tratarse entre adversarios”

En esa misma línea, Gabriel Boric reconoció que “nos falta muchísimo” para alcanzar ese nivel de respeto en la política actual. “La trifulca política cotidiana deja mucho que desear”, señaló.

Asimismo, también aprovechó la instancia para destacar y homenajear el rol del almirante De la Maza, quien se encuentra en el tramo final de su gestión al mando de la Armada. “Yo estoy muy agradecido del almirante porque, hemos tenido no solo una gran relación profesional, sino también humana”, afirmó.

En ese sentido valoró el impulso modernizador que ha tenido. “La modernización de la Armada de Chile y la incorporación más intensamente en su vínculo entre Armada, industria, tecnología, ciencia, sociedad civil (…) han sido unos excelentes cuatro años”, afirmó.