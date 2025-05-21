Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 8 de marzo de 2026


Gabriel Boric sobre el 146° aniversario del Combate Naval de Iquique: "No es un hito que se vacía de sentido con el tiempo"

Durante la ceremonia por el Día de las Glorias Navales, el Mandatario aprovechó de contrastar el espíritu cívico del pasado con las tensiones contemporáneas y afirmó que "nos falta muchísimo para alcanzar ese nivel de respeto en la política actual".

Durante la ceremonia por el Día de las Glorias Navales, el Mandatario aprovechó de contrastar el espíritu cívico del pasado con las tensiones contemporáneas y afirmó que "nos falta muchísimo para alcanzar ese nivel de respeto en la política actual".

Nacional

Desde la Plaza Sotomayor en Valparaíso, y al cierre de las actividades por el 146° aniversario del Combate Naval de Iquique, el Presidente Gabriel Boric reflexionó sobre el valor de esta fecha y su trascendencia más allá del ámbito militar, resaltando el legado de Arturo Prat como un símbolo que une a Chile.

El Mandatario destacó el carácter valórico de esta conmemoración y retomó parte del mensaje del comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés De la Maza: “Como comentábamos con el almirante, la gesta de Prat va mucho más allá de lo militar, de lo naval. Es un gesto valórico que le da sentido, llena de contenido a la patria misma”.

“La conmemoración del 21 de mayo no es un hito ritual que se vacía de sentido con el tiempo, sino que, como bien decía el almirante, se va llenando de sentido con el tiempo (…) Eso lo saben los niños, las niñas de Chile. Todos tenemos un recuerdo de haber aprendido de Arturo Prat. Por eso, en este momento, (siento) mucho orgullo”, explayo el Jefe de Estado.

El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, asiste a la ceremonia del 146 aniversario del Combate Naval de Iquique en Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile

El Presidente de la República, Gabriel Boric, asiste a la ceremonia del 146 aniversario del Combate Naval de Iquique en Valparaíso. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile

Por otro lado, el Presidente contrastó el espíritu cívico del pasado con las tensiones contemporáneas. En ese sentido, recordó la carta que el almirante peruano Miguel Grau envió a la viuda de Prat tras su muerte en combate, como un ejemplo de humanidad entre adversarios: “El ejemplo de la carta de Miguel Grau a doña Carmela Carvajal de Prat, entregándole sus pertenencias y su espada, es un muy buen ejemplo de cómo hay que tratarse entre adversarios

En esa misma línea, Gabriel Boric reconoció que “nos falta muchísimo” para alcanzar ese nivel de respeto en la política actual. “La trifulca política cotidiana deja mucho que desear”, señaló.

Asimismo, también aprovechó la instancia para destacar y homenajear el rol del almirante De la Maza, quien se encuentra en el tramo final de su gestión al mando de la Armada. “Yo estoy muy agradecido del almirante porque, hemos tenido no solo una gran relación profesional, sino también humana”, afirmó.

Ceremonia del 146 aniversario del Combate Naval de Iquique en Valparaíso

Ceremonia del 146 aniversario del Combate Naval de Iquique en Valparaíso
Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile

En ese sentido valoró el impulso modernizador que ha tenido. “La modernización de la Armada de Chile y la incorporación más intensamente en su vínculo entre Armada, industria, tecnología, ciencia, sociedad civil (…) han sido unos excelentes cuatro años”, afirmó.

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Jeannette Jara termina su "reflexión" y confirma que se queda en el PC con duras críticas a Kast
post-title
Vallejo en su último 8M como vocera: "Este gobierno hizo política feminista de manera decidida"
post-title
Irán rechaza alto el fuego y exige fin permanente a la ofensiva de EE. UU. e Israel
post-title
"Ayudé a escribir el proyecto": abogada de Punta Peuco reconoce autoría en polémica iniciativa de Chahuán

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X