Presidente Gabriel Boric denuncia "limpieza étnica" en Gaza por parte de Israel

El Presidente de la República, Gabriel Boric, denunció una “limpieza étnica” por parte de Israel en la Franja de Gaza, mientras que el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su enérgica condena por los ataques indiscriminados contra la población civil palestina.

“El gobierno de Israel está llevando adelante una limpieza étnica en Gaza. Se ha llegado a tal extremo que miles de niños podrían morir en las próximas horas porque Israel no permite el ingreso de ayuda humanitaria”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.

En esa misma línea, el jefe de Estado expresó que “quienes ejecutan y permiten esto son criminales de guerra, y así los juzgará la humanidad” y que subrayó que Chile impulsará “en todos los espacios multilaterales de los que es parte, poner fin a esta barbarie”.

En paralelo, la Cancillería chilena emitió un comunicado en el que señaló que “el Gobierno de Chile tiene el deber de pronunciarse, una vez más, para expresar su más enérgica condena a los ataques indiscriminados por parte de las fuerzas israelíes contra la población civil palestina, así como a los constantes e infundados obstáculos para el ingreso inmediato de ayuda humanitaria a Gaza”.

El texto también advierte que “Chile observa con estupor y consternación las recientes declaraciones de altas autoridades israelíes sobre la intención de apoderarse de toda la Franja de Gaza y forzar la reubicación de la población civil. En ese sentido, reiteramos que el desplazamiento forzoso de la población gazatí constituiría un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma”.

Asimismo, el Gobierno reafirmó que “Chile, país defensor del multilateralismo y de los derechos humanos, se suma a los llamados de la comunidad internacional y exige a Israel el cese inmediato de su ofensiva militar, el levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria y el respeto al derecho internacional humanitario”.

Finalmente, la misiva concluye con un llamado a la comunidad internacional: “El Gobierno de Chile insta a que, en el marco del sistema multilateral, se evalúe la adopción de medidas concretas y urgentes para detener la atrocidad del siglo XXI de la que somos testigos a diario en Gaza, según lo expresado por el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas”.