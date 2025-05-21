"La Corina Rojas", la obra musical que rescata la historia de la primera mujer condenada a muerte en Chile

Era enero de 1916 y las portadas de los diarios nacionales daban cuenta de un hecho que marcó la historia criminal del país. Ese día, Corina Rojas, una adulta joven de 27 años, fue testigo de cómo se concretaba el asesinato de su esposo, un hombre de la alta alcurnia chilena y que era 35 años mayor que ella.

Tras 12 años de matrimonio, Rojas había encontrado el amor con su profesor de piano. Un romance que, según detallan los registros de la época, la habría motivado a planificar con una médium y un sicario el asesinato de su cónyuge, y del cual fue señalada como la autora intelectual.

El crimen, ocurrido en la calle Lord Cochrane, despertó la atención no solo de los medios, sino también de la opinión pública. Esto, ya que parte de la condena de Codina la transformó en la primera mujer en la historia de Chile en ser condenada a pena de muerte.

“Conocimos la cueca a través del grupo Los Chileneros. Es la primera canción del primer disco. Y es una de las primeras que uno se aprende. Uno conoce la historia a través de la cueca, como con otras que también van apareciendo, pero pasó que, en un momento, nos encontramos con unos magazines, unos libritos que estaban en Memoria Chilena, y ahí fue cuando empecé a hacer el nexo”, recordó Luis Toledo -actor y cuequero- sobre el tema que lleva el mismo nombre de la joven, y que inspiró a la compañía Teatro Chilenero a traspasar estos hechos a las tablas.

“A través de estos magazines pensé que esto inmediatamente había que hacerlo una obra de teatro. Ahí junté al equipo, que ha tenido hartas modificaciones, pero engancharon inmediatamente porque la historia es muy sabrosa. Tiene muchos hitos: es la primera mujer condenada del siglo XX, y también la primera en ser indultada en la historia de Chile. Incluso se hizo una película a raíz de esto. Estos magazines empezaron a salir en los diarios porque era una historia tan ‘sensacional’, que fue como la calificaron en ese momento, que salieron estos libritos en los diarios desde esa historia en adelante. Incluso las revistas de decoración que hay hoy en día vienen a partir de ese lugar”, contextualizó el músico.

Así fue como nació “La Corina Rojas“, uno de los proyectos más emblemáticos de la agrupación y que esta vez llegará al escenario del histórico Teatro Ictus el miércoles 21 de mayo. Un relato que combina la tradición oral con el teatro musical y que reúne varios de los hallazgos encontrados por el equipo encabezado por Toledo.

“En la época no había un movimiento feminista como tal. Las mujeres no se juntaban a conversar de estos temas, salvo que ocurriera algo, un hecho tan dramático como este, donde se condenó a muerte a una mujer. La sociedad de alta alcurnia empezó a hablar de por qué iban a asesinarla, que por el caso que haya sido no debía ser, no debería corresponder. No se podía asesinar a una mujer en el mundo, en Chile“, explicó el actor a raíz de lo que se registraba en la prensa.

Sin embargo, igualmente echaron mano de otros recursos para la construcción de la obra: “También nos referenciamos del libro de Alia Trabucco Zerán, que se llama ‘Las homicidas’, donde ella hace un link entre las cuatro mujeres asesinas que describe, y el puntapié inicial de esto es el caso de Corina Rojas. Igualmente, hace el nexo con cada uno de los hitos que suceden o que han sucedido en la historia del feminismo en Chile. Es desde ahí que hacemos ese link”.

Según explicó Toledo, el apoyo a Rojas se vio manifestado “a través de organizaciones como Sociedad de Socorro Mutuo, por ejemplo, o de cartas que se escribían en todo Chile, en Valdivia, en Temuco, en Antofagasta, Valparaíso. Y empezaron a generar un movimiento que llegó hasta el Presidente de la época, lo que llevó a que en 1922 se le diera el indulto. Coincidentemente, para nosotros el estreno fue en el 2022, justo para los 100 años desde el indulto”.

Una mirada contingente

Pero más allá de lo anecdótico, para el artista también se trata de una ventana para tratar temas como la violencia de género y la misma polémica generada en los últimos años respecto a los indultos presidenciales.

“Es importante porque en esta época quizás no hubiese sucedido este asesinato. El contexto donde ocurrió era distinto, era una mujer 35 años menor que su marido. Tenían cuatro hijos, y a sus 27 años pasa esto, cuando ya llevaban 12 de casados. Era una historia un poco de su tiempo. Si hoy hubiese ocurrido, se hubiesen separado y no hubiese pasado absolutamente nada, pero como era una mujer de la alta sociedad, que se enamoró de un amante”, explicó Toledo.

De hecho, destacó que “el principal hito de por qué la condenan a muerte es por adulterio. Y eso fue lo que acabó en la pena que existió. Se tenía mucho más catalogado el adulterio que el amancebamiento, que es el mismo caso, pero cuando lo comete el hombre. Y este delito se eliminó recién en 1994, hace muy poco“.

“A ella igualmente la criticaron porque tenía una anatomía provocadora, le investigaron hasta el tamaño de su cerebro, de su cuerpo, de su estructura ósea. Fue prácticamente ultrajada en todo ámbito. Ahí es desde donde se transforma en una historia sabrosa de contar, porque después de que la indultan no se sabe absolutamente nada de dónde está Corina, qué pasó con ella. No se sabe dónde está su cuerpo, por ejemplo“, añadió el actor.

Todo lo anterior, en un montaje que también se cruza con la celebración del Mes de los Patrimonios. “En la compañía hacemos una vinculación entre la cueca y las artes escénicas, el teatro. No desde el lado del costumbrismo, sino desde un cruce que en algún momento fue muy interesante y que generó un movimiento teatral chileno con Víctor Jara a la cabeza, ni más ni menos. Pero también le damos una vuelta contemporánea. De hecho, en la obra hay una sola cueca cantada. También es una obra escrita en verso, en prosa, donde el detalle que damos a través de la dramaturgia es que cuando llega ese amante, Corino empieza a hablar en verso, porque él le trae un poco la palabra. El romanticismo viene desde ahí”, explicó el dramaturgo.

“Es desde ahí donde hacemos el cruce con la poesía popular, la cueca, las décimas. De todo podemos sacar una obra de teatro o un montaje“, concluyó.