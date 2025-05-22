Colegio de Matronas se moviliza contra nuevo decreto del Minsal: "Pone en riesgo nuestra profesión"

El Colegio de Matronas y Matrones de Chile (Colmat) llamó a movilización nacional para este viernes 23 de mayo por la actualización de la Norma Técnica 150, acusando que atenta contra su profesión.

En específico, la institución lamentó el nuevo Decreto Exento N°243, recientemente emitido por el Ministerio de Salud, que actualizó la “Norma Técnica de Criterios de Clasificación Hospitalarios”, lo que hace que ciertas especialidades que antes eran atendidas por matronas ahora pasen a otras áreas.

“En resumen, el cambio se traduce en que la unidad de Ginecología pasa a Médico Quirúrgico, la Neonatología a Pediatría y las Urgencias y Pabellones serán indiferenciados”, manifestaron en un comunicado.

En el texto, el Colmat aseguró que la resolución ministerial no contó con la participación de las matronas y matrones, pese a haberlo solicitado en julio del año pasado.

“Esta actualización pone en riesgo nuestra profesión y atenta contra la salud sexual y reproductiva”, expresó.

“En aras de la transparencia, debemos informar a nuestras bases que la actitud bajo la administración de Ximena Aguilera ha sido de menoscabo permanente hacia la Matronería en Chile”, concluyeron.

Es por ello que, la organización hizo un llamado a manifestación nacional, agendada para este 23 de mayo a las 10:00 horas en el Palacio de La Moneda.