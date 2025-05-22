Conoce la programación de la 12° fecha del Campeonato Nacional 2025

Desde este fin de semana continuará la acción del Campeonato Nacional 2025 del fútbol chileno con el desarrollo de la 12° fecha del certamen.

Todo arrancará el viernes, cuando Universidad de Chile visite desde las 18:00 horas a Deportes Limache en el estadio Lucio Fariña de Quillota, donde los azules buscarán un triunfo para meter presión en la cima de la competencia.

En tanto, el sábado resalta el duelo donde Colo Colo recibirá a Unión Española a las 17:30 en el Estadio Monumental, con el objetivo de volver al triunfo y dejar atrás la mala racha. Además, ese día, pero a las 20:00, Coquimbo Unido y Palestino se medirán en el Francisco Sánchez Rumoroso en un encuentro de punteros.

Por su lado, el domingo Universidad Católica enfrentará a Deportes La Serena a las 15:00 horas en el Santa Laura, mientras que la fecha se cerrará el lunes, cuando Audax Italiano, otro de los líderes, reciba a Huachipato a las 19:30 en La Florida.

Esta es la programación completa de la 12° fecha del Campeonato Nacional:

Viernes 23 de mayo

18:00 horas, Deportes Limache vs. Universidad de Chile, estadio Lucio Fariña.

Sábado 24 de mayo

15:00 horas, Everton vs. Cobresal, estadio Sausalito.

17:30 horas, Colo Colo vs. Unión Española, estadio Monumental.

20:00 horas, Coquimbo Unido vs. Palestino, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Domingo 25 de mayo

12:30 horas, Ñublense vs. O’Higgins, estadio Nelson Oyarzún.

15:00 horas, Universidad Católica vs. Deportes La Serena, estadio Santa Laura.

20:00 horas, Deportes Iquique vs. Unión La Calera, estadio Tierra de Campeones.

Lunes 26 de mayo