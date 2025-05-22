Corte ordena al fisco pagar $20 millones a víctima de tortura en dictadura

El Estado deberá pagar una indemnización de $20 millones a Rubén Monsalve Lagos, quien fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y sometido a torturas en diversos centros de detención durante los primeros días de la dictadura militar. Así lo confirmó de forma unánime la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la sentencia previamente emitida por el 24° Juzgado Civil de la capital.

Monsalve fue trasladado y torturado en distintos recintos: la Subcomisaría de Carabineros de La Granja, el Regimiento Tacna, el Estadio Chile y el Estadio Nacional, todos utilizados como centros de reclusión y represión política tras el Golpe de Estado.

En el fallo, el tribunal estableció que “la suma fijada a pagar por la demandada lo será con reajustes, como efecto de corrección de la desvalorización monetaria, ello más los intereses en caso de retardo, tal como lo reconoce la sentencia”.

Además, se determinó que en caso de mora por parte del fisco, se aplicarán intereses corrientes. “En atención al deber de resarcir todo retardo en el cumplimiento de una obligación cierta y líquida, estos solo se generan desde que se incurra en retardo por parte del deudor”, precisa la resolución judicial.

La sentencia reafirma el principio de responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, estableciendo una reparación económica por el daño moral sufrido por la víctima.