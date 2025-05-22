Entre memoria, cine y los 80 años del Nobel de Mistral: una guía completa para celebrar el Día de los Patrimonios

Como ya es tradición, este 24 y 25 de mayo se llevará a cabo en diversas regiones del país la celebración del Día de los Patrimonios. Una de las conmemoraciones culturales más relevantes y que todos los años moviliza a miles de ciudadanas y ciudadanos en torno a calles, museos, archivos, bibliotecas y espacios comunitarios que, en conjunto, constituyen nuestro patrimonio material e inmaterial.

Esto, en un 2025 que, además, está cruzado por el cumplimiento de los 80 años desde la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, fundamental poeta oriunda de Vicuña que se transformó en la primera latinoamericana en recibir la máxima condecoración de las letras universales. Lo anterior, en un hito que igualmente la sostiene como la única mujer de la región en hacerse de esta distinción.

Sin embargo, también estarán presentes algunas de las actividades tradicionales de esta fiesta, como los tours por el Cementerio General, la apertura de casas presidenciales y rutas dedicadas a la memoria.

Lo anterior, en una cartelera que suma casi 3 mil panoramas a lo largo y ancho del país. “Tendremos 2 mil 800 actividades registradas, entre presenciales y virtuales, disponibles desde Visviri hasta Magallanes y la Antártica, para que vengan a vivir con nosotros la fiesta cultural de Chile”, destacó la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, quien igualmente reforzó el llamado a ver la programación completa en la web www.díadelospatrimonios.cl.

Revisa a continuación algunas de las ofertas para disfrutar esta fiesta ciudadana:

Celebrando a Gabriela Mistral

La poeta coquimbana será una de las grandes protagonistas de esta versión del Día de los Patrimonios con una serie de homenajes que se extenderán tanto en regiones como en la capital. En ello, Vicuña, su ciudad natal, será uno de los epicentros de estas conmemoraciones que buscan enaltecer la historia no solo de la escritora, sino también de la localidad que la vio crecer.

Así lo reflexionó el director del Museo Gabriela Mistral de Vicuña, Dusan Martinovic Andrade. “Consideramos muy pertinente celebrar a nuestra amiga Gabriela Mistral en este aniversario número 80 del Premio Nobel, entendiendo que nosotros, como museo, celebramos a Gabriela todos los años. Este es un museo exclusivo de la vida y obra de la poeta. Pero por supuesto que nos llena que el eje de nuestro trabajo diario se torne de carácter nacional para celebrarla en todo Chile, porque es una actividad a nivel país”, expresó la autoridad de la institución, que tiene preparadas varias sorpresas para este fin de semana.

Entre ellas, un concierto de canciones infantiles y clásicos del cine y la TV que se llevará a cabo entre 11:00 y 12:00 horas en las dependencias del museo el 24 de mayo. Mismo día en que se llevarán a cabo el taller “Creación visual para niñas y niños” (de 12:00 a 13:00 horas); las visitas mediadas de la exposición “Poética visual”, y un concierto de cámara en la Sala Principal del espacio, de 16:00 a 17:00 horas.

En tanto, el 25 se realizará un taller familiar de cordonería, agendado entre 11:00 y 12:00 horas, además de la mateada “Memorias, mate y churrascas. Encuentro comunitario y cultural”, que se extenderá de 16:00 a 18:00 horas.

Dentro de Santiago, una de las actividades dedicadas a la artista será la exposición “El legado de las palabras”, ubicada en la recientemente inaugurada sala patrimonial del Metro de Santiago, en la Estación Plaza de Armas. Una instancia mediada por la curadora Triana Sánchez y organizada por el Museo Histórico Nacional, y que se llevará a cabo entre las 12:00 y 12:30 del sábado.

Por otro lado, tanto los días 24 y 25 se podrá acceder a la exposición dedicada a Mistral en la histórica sede del Banco del Estado ubicada en Morandé 25, donde igualmente se podrá recorrer el recientemente inaugurado Museo del Ahorro. Lo anterior, entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Rutas de miedo

Uno de los panoramas clásicos del Día de los Patrimonios es el emblemático tour nocturno realizado en el Cementerio General. Entre ellos, estará el recorrido “Signos de la muerte”, que se llevará a cabo a las 20:00 horas del viernes 23 de mayo y que sumergirá a las y los asistentes en las antiguas creencias fúnebres y sus simbolismos.

Asimismo, en Valparaíso se llevará a cabo un paseo por el Cementerio 3 de Playa Ancha, donde se recorrerán las historias, mitos y leyendas que subyacen a este campo santo. Lo anterior, el sábado 24 entre las 19:00 y las 22:00 horas, previa inscripción a través del correo inscripcionescementerio@gmail.com.

En la comuna de Coronel, las puertas del cementerio local se abrirán durante el domingo 25 de mayo para un tour dramatizado donde actores y actrices de la zona encarnarán a varios de los personajes más importantes del que descansan en el sector. Actividad que también requiere de inscripción previa a través del mail patrimonio@coronel.cl.

Siguiendo la línea del misterio, el sábado 24 se realizará la ruta “Historias de duendes”, que partirá en la plaza Benjamín Vicuña Mackenna y que recorrerá mitos y leyendas que rondan el centro de la ciudad desde los tiempos de la colonia. Esto, mientras que el 25 se llevará a cabo el recorrido “Ánimas en pena”, que arrancará desde la Estación Mapocho y que ahondará en los eventos paranormales registrados en esta zona de Santiago.

El camino de la memoria

Este 2025, los diversos grupos reunidos en torno a la defensa de derechos humanos también serán parte de la convocatoria encabezada por el Ministerio de las Culturas. Una de las debutantes será la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), que abrirá las puertas de la Casa de la Memoria Sola Sierra este domingo 25 de mayo.

Lo anterior, para llevar a cabo un recorrido por diversas estaciones que darán cuenta de los hitos fundamentales en la búsqueda por justicia, verdad y la no impunidad de los crímenes cometidos por el Estado. La cita arrancará a las 10:00 y se extenderá hasta las 17:00 horas.

Igualmente, se llevará a cabo una visita guiada por los sitios de memoria del Estadio Nacional, reconocido como el mayor campo de concentración durante la dictadura civil-militar chilena. Una convocatoria que se extenderá entre las 10:00 y las 17:00 horas del sábado y las 10:00 y 14:00 horas del domingo, con entrada por Avenida Grecia 2001.

En tanto, la ciudad de Iquique realizará una exposición fotográfica bautizada como “Represión y masacre en las huelgas de las salitreras, 1925”, y que repasará lo sucedido durante la matanza de La Coruña, en una actividad agendada el sábado 24 entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Además, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) realizará un viaje por su historia institucional, desde su fundación durante los años de la Unidad Popular como el edificio de la UNCTAD, tanto el día 24 como el 25.

Cine y patrimonio

Por el lado audiovisual, la Cineteca Nacional de Chile tendrá una serie de proyecciones de filmes patrimoniales que se exhibirán de forma gratuita durante el 24 y 25 de mayo. Esto, además de la actividad “Cineconciertos colección: silentes (1910 – 1921)“, y que consistirá en una selección de registros históricos con la musicalización vivo a cargo de la pianista Carla Díaz Báez, agendado para ambos días a las 17:00 horas.

Actividades que se suman al taller “Arma tu taumatropo”, enfocado en las infancias, y que tendrá lugar durante el fin de semana a las 11:00, 12:00, 14:00 y 15:00 horas en la sala Raúl Ruiz.

Por otro lado, la cCasa Museo Eduardo Frei Montalva (EFM) onmemorará el primer centenario de la película “El húsar de la muerte”, clásico del cine chileno y que es, hasta la fecha, el único largometraje declarado como Monumento Histórico. El filme será exhibido el sábado 23 a partir de las 15:00 horas, y contará con un conversatorio donde participarán Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional de Chile, Claudia Bossay, historiadora de la Universidad de Chile y Ana Bello, historiadora de Casa Museo EFM, bajo la moderación de Maite Gallego, subdirectora de Casa Museo EFM.

Finalmente, y en un cruce entre documentación y memoria, la Escuela de Teatro de la Universidad Católica lanzará el fondo documental dedicado a “La Compagnie des Arts Exilio“. Compañía de teatro-performance latinoamericano fundado por Susana Cáceres y Alberto Kurapel y cuya historia es protagonista del documental bautizado con el mismo nombre de la agrupación.

Además de la exposición del proyecto -que incluye fotografías, diapositivas, cuadernos, afiches, postales y registros audiovisuales-, se proyectará la película de no ficción. Todo lo anterior, a las 12:00 horas del 25 de mayo en el Centro de Extensión Oriente de la Facultad de Artes UC.