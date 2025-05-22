Fallece Claudio Di Girolamo, destacado dramaturgo y pintor ítalo-chileno

Este jueves 22 de mayo se confirmó la muerte de Claudio Di Girolamo, escenógrafo, actor, dramaturgo, muralista, director y ejecutivo de televisión que figura entre los nombres más importantes de la cultura chilena del siglo XX.

Así lo confirmó el Ministerio de las Culturas a través de un comunicado público: “Esta mañana nuestra institución despertó con una triste noticia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Claudio Di Girolamo, figura esencial para la cultura chilena“, señala la cartera sobre la partida del artista a los 95 años.

“Artista plástico, director teatral, escenógrafo y realizador audiovisual, su trayectoria marcó diversas expresiones del arte nacional. Fue jefe de la División de Cultura del Ministerio de Educación, antecedente directo de nuestro actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al que siguió vinculado a través de su constante labor de asesoría y reflexión. Una destacada trayectoria que le hizo merecedor de la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda, entre tantas distinciones”, sumaron desde la institución.

Nacido el 31 de octubre de 1929 en Italia, Di Girolamo se formó en arquitectura y escenografía en la Academia di Belle Arti de la Universidad de Roma. A los 19 años se asentó junto a su familia en nuestro país, tras el inicio de la segunda guerra mundial en Europa.

Aquí, desarrolló una diversa obra artística que va desde el mural y la pintura hasta la escenografía, la dramaturgia y la televisión. Asimismo, fue uno de los miembros fundadores del Teatro Ictus, donde llevó a cabo una importante labor documental junto al periodista Augusto Góngora, y que dejó invaluables registros de los años de la dictadura como el reportaje-testimonio bautizado como “Una encuesta”.