Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de marzo de 2026


Fiscalía abre investigación por escándalo de licencias médicas en el sector público

La fiscal Lorena Parra llevará la indagación penal. Mientras, diputados presentaron denuncias ante el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Además, el Ejecutivo instruyó el inicio de sumarios en todos los servicios públicos.

Nacional

El fiscal nacional, Ángel Valencia, ordenó en esta jornada investigar a 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero mientras tenían licencia médica en 2023 y 2024, según la Contraloría General de la República (CGR).

La Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezada por Lorena Parra, llevará la indagación penal, mientras que un grupo de diputados también presentó denuncias ante la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El informe de la CGR, basado en datos de la PDI, revela que los titulares de 35 mil 585 licencias realizaron 59 mil 575 viajes durante su permiso de reposo, con un mayor flujo entre septiembre y diciembre. Además, 125 funcionarios registraron entre 16 y 30 entradas y salidas del país mientras estaban con licencia médica.

La fiscalía Oriente analizará los antecedentes, para luego tomar la decisión de derivar causas a distintas fiscalías regionales, o mantenerlas en la Metropolitana Oriente.

Por otro lado, el Ejecutivo también anunció medidas en relación al caso. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, informó este miércoles que se instruyó a todos los servicios públicos a iniciar sumarios dentro de un plazo de 72 horas, con el propósito de sancionar a quienes hayan incurrido en el uso irregular de licencias y, además, recuperar los recursos comprometidos.

