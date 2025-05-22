Israel no para: Gaza no resiste más, la hambruna comienza a cobrar vidas

La situación humanitaria en Gaza se agrava con rapidez: miles de bebés corren riesgo de morir por inanición, mientras la ayuda humanitaria permanece retenida y los bombardeos continúan. Esta crisis se desarrolla en medio de una creciente presión internacional sobre el gobierno de Israel y, por primera vez en mucho tiempo, fuertes críticas emergen también desde el interior del propio país.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este miércoles que cerca de 14 mil bebés podrían morir en la Franja de Gaza en las próximas 48 horas si no se permite con urgencia el ingreso masivo de ayuda humanitaria. El subsecretario general para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Tom Fletcher, afirmó que, si bien Israel ha autorizado la entrada de algunos suministros, esto representa apenas “una gota en el océano”.

Fletcher indicó que la ONU cuenta con equipos sólidos sobre el terreno que han realizado los cálculos de necesidad. En declaraciones a la BBC, hizo un llamado urgente a “inundar la Franja de Gaza con ayuda humanitaria” para evitar una catástrofe aún mayor.

El organismo militar israelí COGAT informó que al menos 93 camiones con suministros —incluyendo harina, alimentos para bebés y medicamentos— cruzaron recientemente por el paso de Kerem Shalom hacia Gaza. Sin embargo, Naciones Unidas alertó que estos suministros aún no han llegado a los almacenes ni a los puntos de distribución, debido a restricciones impuestas por las propias fuerzas de seguridad israelíes.

Los bombardeos israelíes persisten: al menos 44 personas murieron este martes por ataques en distintos puntos del enclave. La ONU denunció que desde el 2 de marzo no se había permitido la entrada de ayuda, y aunque la reanudación es un “avance bienvenido”, continúa siendo claramente insuficiente.

Desde Nueva York, el vocero de la ONU, Stéphane Dujarric, fue enfático al señalar: “No hemos podido garantizar la llegada de los suministros a quienes los necesitan”. Además, advirtió que la ayuda autorizada sigue retenida en la terminal de carga por las propias fuerzas israelíes.

A nivel político, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró que la entrada de ayuda será “mínima”, y justificó esta decisión argumentando que las imágenes de una hambruna podría obligar a sus aliados a retirar el apoyo militar y diplomático. En respuesta, Reino Unido, Francia y Canadá advirtieron que podrían tomar “medidas concretas” contra Israel si no se detiene la ofensiva militar, y manifestaron estar determinados a reconocer al Estado palestino.

La reacción del gobierno israelí fue inmediata. “La presión externa no desviará a Israel de su camino para defender su existencia y seguridad frente a enemigos que buscan su destrucción”, afirmó Netanyahu, reafirmando la línea dura de su administración.

No obstante, la tensión diplomática coincide con un creciente desgaste interno. Con más de 53 mil muertos, en su mayoría mujeres, niños y niñas, un bloqueo de más de dos meses y la amenaza de inanición para 14 mil bebés, la paciencia de los aliados de Israel parece agotarse, mientras en su interior surgen voces disidentes.

Según Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, hasta la tarde del martes solo cinco camiones habían logrado cruzar hacia Gaza. Si bien otros 100 camiones han sido autorizados, aún no se les ha permitido el paso efectivo.

La crisis alimentaria es desesperante. Reportes de la BBC indican que más de dos millones de personas enfrentan hambre extrema en Gaza, y el ministro de Salud palestino, Maged Abu Ramadan, denunció al menos 29 muertes por inanición entre lactantes y ancianos.

Mientras tanto, Israel ha ordenado la evacuación forzada de 14 zonas en el norte de Gaza, y la nueva operación militar denominada “Carros de Gedeón” dejó al menos 52 muertos solo este jueves, incrementando aún más el número de víctimas.

Durante horas de esta mañana, por primera vez Netanyahu admitió públicamente que su gobierno permitió durante años la transferencia de fondos de Qatar a Hamás, con el objetivo de mantener divididos a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, una reciente investigación del servicio de inteligencia Shin Bet reveló que esos 30 millones de dólares mensuales terminaron financiando al brazo armado de Hamás, contradiciendo las negativas previas del primer ministro, quien había calificado de “ridículas” estas acusaciones.

La crisis diplomática se agudiza también por hechos violentos. Dos empleados de la embajada israelí en Washington fueron asesinados durante la madrugada del jueves tras un tiroteo. Según la policía, el atacante gritó “Palestina libre” antes de abrir fuego. El sospechoso, Elías Rodríguez, de 30 años, ciudadano estadounidense y residente de Chicago, fue detenido y se encuentra bajo interrogación. Israel culpó a las críticas internacionales por “preparar el terreno” para este atentado y ha reforzado la seguridad en sus embajadas en todo el mundo.

Desde Tel Aviv, el gobierno israelí fue acusado de intentar instrumentalizar el ataque para reforzar su narrativa contra lo que considera una “incitación antisemita”. En un comunicado oficial, Netanyahu declaró que el atentado demuestra el “precio terrible del antisemitismo” y llamó a combatir lo que calificó como “libelos de sangre” contra el Estado de Israel.

Este atentado ocurrió tan solo un día después de que una delegación de diplomáticos internacionales fuese atacada por las fuerzas israelíes en Cisjordania. Aunque el hecho no dejó personas lesionadas, diversos países llamaron a consulta a los embajadores israelíes, en una señal clara de deterioro de las relaciones diplomáticas.

Finalmente, desde el ámbito político interno, el líder del partido opositor Demócratas, Yair Golan, lanzó una dura crítica al gobierno: “Un país cuerdo no asesina bebés como pasatiempo”, afirmó, generando una ola de reacciones tanto del oficialismo como de la oposición. En entrevista con la radio pública Kan, Golan advirtió que Israel corre el riesgo de convertirse en un “Estado paria” como Sudáfrica durante el apartheid: “Estas cosas son impactantes, y no puede ser que nosotros, el pueblo judío, que fuimos perseguidos y aniquilados, seamos ahora quienes den pasos simplemente inaceptables”.