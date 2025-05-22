Rector de la UNAM: "Es importante insistir en que el gasto en educación es una inversión"

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, está de visita en Chile, entre varias razones, a modo de preparación para la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), instancia en la que la Universidad de Chile será invitada de honor.

Si bien la FILUNI está en sus primeras ediciones, ha adquirido relevancia, así lo explicó el rector Lomelí. “Rápidamente se ha ido consolidando como un espacio para dar a conocer la producción editorial de las universidades. Es una muy buena oportunidad para dar a conocer lo que se está produciendo en Chile, allá en México (…) todo esto nos da la posibilidad de acrecentar la colaboración académica entre nuestras universidades”, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile.

A este evento, que se realizará en agosto de este año, no solo están invitadas universidades de Latinoamérica, sino que también de Estados Unidos y tiene como objetivo la difusión. “Las universidades hemos tenido una muy rica producción editorial, pero no siempre hemos sabido darla a conocer o difundirla adecuadamente”, explicó Lomelí.

“Que los universitarios de la región sepamos lo que se está produciendo para, entre nosotros mismos, ayudarnos a difundir mejor lo que hace nuestra comunidad académica. Es una comunidad que cuando sumamos al conjunto de América Latina es importante, con una contribución cada vez mayor al conocimiento universal y parte de reposicionar a la región dentro del mundo pasa por dar a conocer lo que hace su comunidad académica”, agregó.

Además, la máxima autoridad de la UNAM, aseguró que esta instancia ayuda a reivindicar el español como una lengua científica. “Defender la lengua común es también una muy buena forma de reivindicar la importancia de América Latina en el mundo y estas ferias sirven precisamente para eso”, afirmó.

A raíz del contexto de incertidumbre mundial por el segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el rector también destacó la cooperación entre establecimientos de educación superior para hacer frente a la vulnerabilidad de los choques externos.

Los cuestionamientos y recortes del presidente de Estados Unidos han golpeado a universidades como Harvard y Columbia, eso puso sobre la mesa Leonardo Lomelí, quien agregó que: “Siempre las universidades hemos sido criticadas por algunas fuerzas políticas que quisieran que las universidades nos alinearamos con una u otra posición y eso nos ha llevado históricamente a defender nuestra autonomía (…) Eso nos lleva a plantear la necesidad de defender las universidades como los espacios en los cuales se construye el futuro”.

Así, subrayó que al alinearse con alguna posición “estaríamos cancelando la posibilidad de progresar, de desarrollar nuevos enfoques, de criticar situaciones que a todas luces no son satisfactorias y se deben mejorar, estaríamos regresando prácticamente a la edad media, estaríamos negando un avance civilizatorio de siglos”.

En la misma línea, el rector destacó el compromiso con la democracia y con la sociedad de las instituciones de educación superior.

Respecto a los desafíos comunes entre México y Chile, pero también con el debate respecto a la educación en el mundo, Lomelí agregó que “es importante insistir en que el gasto en educación es una inversión, que si queremos ser países con el más alto nivel de desarrollo no debe ser una variable que se sacrifique cuando haya dificultades económicas”.